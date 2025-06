Sekondat fatale! Del video e qartë e rrëzimit të avionit me 242 pasagjerë, nga nisja deri në rënien dramatike

Delhi- Një video e qartë e rrëzimit të avionit të “Air India” është publikuar në rrjetet sociale.

Në pamje duket avioni “Boeing 787 Dreamliner” teksa ngrihet nga pista në aeroportin Ahmedabad por rrëzohet vetëm pak sekonda më pas.

Siç dallohet në video, duket se avioni ka pasur vështirësi të fitojë lartësi dhe ka rënë pak metra larg pistës në një zonë të banuar.

Në bordin e avionit ishin 242 pasagjerë dhe raportohet se vetëm një 40-vjeçar ka arritur të mbijetojë. Ai ishte ulur pranë derës dhe ka deklaruar se është hedhur jashtë avionit menjëherë pas rrëzimit.

Sipas komentuesve në rrjetet sociale dhe të apasionuarve pas aviacionit, aeroplani duket se ka hasur probleme hidraulike duke mos arritur të drejtojë krahët në pozicionin e ngritjes. Megjithatë ky mbetet vetëm një spekulim, teksa hetimet vijojnë për përcaktimin e shkakut të aksidentit fatal.

#BREAKING – New video from surveillance cameras shows the entire flight of #AI171, including the takeoff roll. #Ahmedabad #AirIndia #AirIndiaCrash pic.twitter.com/eNtXt00uDh

— PoliticalPilot (@PilotPoli) June 12, 2025