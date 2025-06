Tragjedia ajrore në Indi, gjenden dy të mbijetuar. Video

INDI- Policia indiane ka deklaruar se deri më tani janë gjetur dy të mbijetuar të avionit Air India. Konkretisht, një i mbijetuar u gjet në vendin e rrëzimit (në kabinën e avionit), në sediljen 11A, ndërsa një tjetër u gjet në spital dhe po merr trajtim mjekësor, tha shefi i policisë së Ahmedabadit. Ai shtoi se numri i të vdekurve nga rrëzimi i avionit mund të rritet, pasi avioni u rrëzua në një zonë banimi, shkruan agjencia e lajmeve ANI.

Aeroplani Boeing 787-8 Dreamliner, me 242 persona në bord, përfshirë 12 anëtarë të ekuipazhit, u rrëzua menjëherë pas ngritjes nga Aeroporti Ndërkombëtar Sardar Vallabhbhai Patel të enjten pasdite.

"Pas ngritjes, avioni u rrëzua këtu dhe pas një hetimi paraprak, mësuam se avioni u rrëzua në një ndërtesë, e cila është një konvikt mjekësh", u tha gazetarëve Jaipal Singh Rathore, Komisioner i Përbashkët i Policisë në Ahmedabad.

Aeroplani Boeing 787-8 Dreamliner u përplas në konviktin e mjekëve pranë perimetrit të aeroportit. Air India tha se midis 230 pasagjerëve, 169 ishin indianë, 53 britanikë, shtatë portugezë dhe një shtetas kanadez.

"Air India konfirmon se fluturimi Al171, nga Ahmedabad për në Londër Gatwick, u përfshi në një aksident sot pas ngritjes. Fluturimi, i cili u nis nga Ahmedabad në orën 13:38, mbante 242 pasagjerë dhe anëtarë të ekuipazhit në bordin e avionit Boeing 787-8. Nga këta, 169 janë shtetas indianë, 53 janë shtetas britanikë, 1 shtetas kanadez dhe 7 shtetas portugezë. Të plagosurit po dërgohen në spitalet më të afërta. Ne gjithashtu kemi krijuar një numër të dedikuar linje telefonike për pasagjerët, 1800 5691 444, për të ofruar më shumë informacion. Air India po i jep bashkëpunim të plotë autoriteteve që hetojnë këtë incident", tha Airlines.

Avioni ishte nën komandën e Kapiten Sumeet Sabharwal me Oficerin e Parë Clive Kundar. Kapiten Sumeet Sabharwal është një toger me 8200 orë përvojë fluturimi. Zyrtari shtoi se bashkëpiloti kishte 1100 orë përvojë fluturimi. Sipas Kontrollit të ATC-së, avioni u nis nga Ahmedabad në orën 13:39 IST (08:09 UTC) nga pista 23. Ai bëri një thirrje Mayday në Kontrollin e ATC-së, por më pas, avioni nuk iu përgjigj thirrjeve të bëra nga Kontrolli i ATC-së. Avioni menjëherë pas nisjes nga pista 23, ra në tokë jashtë perimetrit të aeroportit. Zyrtari tha se u pa tym i zi i dendur që vinte nga vendi i aksidentit.

