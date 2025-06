Zjarret gjigante në Kanada, shkrumbohen 35 milionë hektarë pyje. Banorët në panik

Oslo- Zjarret vazhdojnë të përhapen dhe të intensifikohen në Kanada, duke kërcënuar tani komunitetet jo shumë larg perëndimit. Ndërkohë autoritetet paralajmërojnë se rreziku do përkeqësohet edhe më shumë në muajt e ardhshëm të verës. Vendi tashmë po përjeton një sezon të hershëm zjarresh, me dhjetëra fronte që shërbimi zjarrfikës i përshkruan si "monstruoze" në madhësi.

Flakët po përpijnë zonat pyjore me një shpejtësi të paparë, me përjashtim të vetëm të mundshëm që është viti 2023, viti më i keq i zjarreve në historinë e vendit. 35 milionë hektarë tashmë janë shndërruar në hi një sipërfaqe e barabartë me atë të të gjithë Belgjikës.

"Është mjaft e frikshme. Jam i tronditur që (zjarri) është kaq afër". tha Max Wittenberg, i cili jeton në qytetin Squamish, rreth 65 kilometra në veri të Vankuverit, një metropol me më shumë se tre milionë banorë.

Pylli që rrethon komunitetin është i dendur nga tymi. Të martën në mbrëmje, banorët dolën jashtë të shqetësuar, me sytë e tyre të fiksuar në pjesën e përparme, pasi flakët ishin të dukshme. Zjarri jashtë kontrollit u përhap shpejt brenda disa orësh, duke arritur në 200 hektarë dhe tani kërcënon qytetin e Squamish dhe 25,000 banorët e tij.

Autoritetet në zonë shpallën gjendje të jashtëzakonshme dhe i paralajmëruan banorët të jenë gati për tu evakuuar brenda një periudhe të shkurtër kohore.

"Nuk kam parë kurrë diçka të tillë më parë, është alarmante", thotë Luke Procter.

Rreth 225 fronte janë aktive në pjesët qendrore dhe perëndimore të vendit gjigant të Amerikës së Veriut. Më shumë se 30,000 banorë janë detyruar tashmë të largohen nga shtëpitë e tyre.

Dhe situata ka të ngjarë të përkeqësohet edhe më shumë në tre muajt e ardhshëm, thonë autoritetet, në sfondin e thatësirës së vazhdueshme dhe temperaturave që janë më të larta se normale për sezonin.

"Zonat e djegura në fund të majit janë tre herë më të larta se mesatarja e dekadës së fundit për këtë kohë të vitit," tha Bill Merrifield, një studiues në Ministrinë e Mjedisit.

Intensiteti i zjarreve tani u kujton shumë njerëzve verën e vitit 2023, e cila u përshkrua si apokaliptike, pasi 180 milionë hektarë u dogjën, sipas të dhënave të përditësuara nga Qendra Kanadeze Ndëragjenciale e Reagimit ndaj Zjarrit Pyjor (CIFFC).