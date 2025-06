Al Nassr i interesuar për Spallettin. Bën ofertë marramendëse për ish-trajnerin e Italisë

Arabi- Nga stoli i ekipit kombëtar italian në Arabinë Saudite, një rrugë e ndërmarrë tashmë nga Roberto Mancini, megjithëse me metoda shumë të ndryshme.

Luciano Spalletti, disa ditë pasi u shkarkua nga presidenti i FIGC-së, Gabriele Gravina, përfundoi në syrin e Al Nassr. Ish-komisioneri teknik u bë menjëherë një nga trajnerët më të rëndësishëm në treg dhe – siç raportohet nga Gazzetta dello Sport – propozimi i klubit arab mbërriti menjëherë nga Arabia Saudite, e cila duhet të gjejë një trajner të ri duke pasur parasysh ndarjen e afërt me Stefano Piolin, gati për t’u kthyer në Itali.

Në ditët në vijim, Al Nassr do të ndërpresë kontratën prej rreth 12 milionë dollarësh në sezon me Stefano Piolin, më pas do të kenë mundësinë të zyrtarizojnë propozimin për Luciano Spallettin.

Për trajnerin që ishte kampion i Italisë në vitin 2023 me Napolin, një pagë më e lartë se ajo e Piolit do të ishte e gatshme, me mundësinë e të luajturit në derbin italian të Riadit kundër Al Hilal të Simone Inzaghit.

Pasi ndërpreu kontratën me FIGC-në, Luciano Spalletti do të duhet të vendosë në orët në vijim se cila do të jetë e ardhmja e tij midis tundimit arab dhe mundësisë së një periudhe pushimi pas zhgënjimit me Azzurrët.

Në Al Nassr, trajneri toskan do të gjente Marcelo Brozovic, i cili shpërtheu nën drejtimin e tij te Interi, si dhe kampionë të kalibrit të Laporte, Duran, Mané dhe padyshim Cristiano Ronaldo, i cili me siguri do të ketë dhënë miratimin e tij për ardhjen e mundshme të Luciano Spallettit.