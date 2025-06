3 shenjat me më shumë fat dhe 3 më pak të favorizuara sipas Paolo Fox për të enjten, 12 qershor 2025

Cilat shenja do ndriçohen nga yjet dhe cilat duhet të ecin me kujdes?

Të enjten, 12 qershor 2025, ndikimi i planetëve sjell ndryshime të forta për disa shenja dhe pasiguri për disa të tjera. Paolo Fox na ofron një pamje të qartë të qiellit astrologjik: ndërsa disa shenja do ndihen në kulmin e tyre, të tjera do përballen me ndjenja të përziera, pasiguri dhe vendime të vështira.

Më poshtë gjeni përzgjedhjen e 3 shenjave më të favorizuara dhe 3 që kanë nevojë për më shumë kujdes, për të ditur si ta menaxhoni më mirë ditën dhe energjitë që ju rrethojnë.

✅ 3 shenjat më me fat – Me energji, mundësi dhe ndikim pozitiv

♊ Binjakët – Rilindje e vërtetë emocionale dhe mendore

Pse janë me fat:

Mërkuri dhe Hëna në pozicion të favorshëm ju japin qartësi në mendime dhe harmoni në ndjenja. Beqarët mund të përjetojnë një takim të veçantë, ndërsa në punë hapet një mundësi konkrete që kërkon guxim, jo rrezik.

Letra e ditës: Magjistari – gjithçka është e mundur

Këshilla: Mos shpërndani energjinë në shumë drejtime, përqendrohuni në atë që ka vërtet vlerë.

—

♌ Luani – I fuqishëm, karizmatik, drejt suksesit

Pse janë me fat:

Marsi ju jep guxim, ndërsa Dielli ju vendos në qendër të vëmendjes. Në dashuri dhe në punë keni dritën e duhur për të vepruar dhe për të tërhequr atë që doni.

Letra e ditës: Dielli – fitorja dhe gëzimi janë pranë

Këshilla: Përdoreni forcën për të ndriçuar edhe të tjerët, jo vetëm për të fituar vetë.

—

♐ Shigjetari – Mundësi të reja dhe guxim për t’i ndjekur

Pse janë me fat:

Një ditë ideale për udhëtime, ndryshime, propozime dhe hapje drejt së panjohurës. Ndikimi i “Karrocës” në tarot tregon lëvizje drejt diçkaje pozitive.

Letra e ditës: Karroca – përparim dhe arritje

Këshilla: Ndiqni rrugën që ju frymëzon, por mos harroni njerëzit që ju duan sinqerisht.

—

⚠️ 3 shenjat më pak të favorizuara – Me sfida, reflektim dhe kujdes të nevojshëm

♏ Akrepi – Koha për të lënë pas të vjetrën

Pse ka sfida:

Me ndikimin e Marsit dhe Plutonit, jeni të vendosur të shkëputeni nga ajo që ju dëmton – por procesi është i dhimbshëm. Në dashuri dhe punë kërkohet transformim i thellë.

Letra e ditës: Kulla – shembje e domosdoshme për të rilindur

Këshilla: Mos u trembni nga mbylljet – ato hapin rrugën për një version më të shëndetshëm të jetës tuaj.

—

♑ Bricjapi – Nën reflektim dhe presion për rezultate

Pse ka sfida:

Keni nevojë për konfirmime dhe qetësi për të menduar. Jeni më të mbyllur emocionalisht dhe kjo mund të shkaktojë distancë në marrëdhënie.

Letra e ditës: Bota – përmbushje, por pas përpjekjes

Këshilla: Vlerësoni edhe fitoret e vogla. Mos e shtyni ndjeshmërinë në plan të dytë.

—

♓ Peshqit – Shumë ndjeshmëri, pak fokus

Pse ka sfida:

Jeni mes ëndrrës dhe realitetit – intuita ju udhëheq, por rrezikoni të humbni në hollësi e shpërqendrim. Në punë mund të lini pas dore një detaj të rëndësishëm.

Letra e ditës: Hëna – emocione dhe mjegull në gjykim.

Këshilla: Mbështetuni tek ndjenjat, por bëni edhe një hap pas për të parë pamjen e plotë. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për të enjten, 12 qershor 2025: zodiaku për të 12 shenjat