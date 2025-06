Plumbi misterioz e mori në kokë, humb jetën në spital në Itali ish-polici Fatos Cenaj

ITALI- Ish-polici shqiptar, Fatos Cenaj pas tre ditësh në luftë me jetën nuk ka arritur tu mbijetojë plagëve të marra. 58-vjeçari u plagos më 8 qershor me plumb në kokë në Itali. Shkaqet e plagosjes për vdekje të Cenajt ende nuk dihet ndërsa Prokuroria e Padovës dyshon për atentat nga një vrasës me pagesë për hakmarrje për shkak të konflikteve në Shqipëri.

“Ai nuk ka pasur kurrë probleme me askënd," thonë familjarët. Prokuroria e Padovës ka hapur një hetim për vrasje të mbetur në tentativë, një mjek ligjor do të caktohet për të kryer analiza mbi plagët në kokë dhe trajektoren e të shtënave.

Skanimi i kryer në spital kur Fatos Cenaj u shtrua në spital zbuloi dy plagë, një hyrje dhe një dalje. Plumbi ka hyrë pas veshit dhe ka dalë nga balli. Pra, nga poshtë lart, por gëzhoja mungon dhe për këtë arsye arma ende nuk është përcaktuar, nuk dihet nëse është pistoletë apo pushkë gjuetie.

Motivi është gjithashtu ende i panjohur, nuk përjashtohet që 58-vjeçari të jetë goditur aksidentalisht nga një plumb qorr i qëlluar nga dikush që po testonte një armë në zonë. Ajo që hipotetizohet është se Fatos Cenaj gjatë karrierës së tij ka shqetësuar ndonjë krimineli të profilit të lartë, i cili, vite më vonë, organizoi dikë për t’u hakmarrë ndaj tij. Gjendja e tij është ende kritike.

Hetuesit po përpiqen përmes një aktiviteti të kujdesshëm teknik të përgjojnë të gjitha linjat telefonike që në kohën e tentativës së vrasjes kishin qenë të lidhura me qelizat e Fontaniva dhe konkretisht ato në afërsi të Via Casoni Basse. Një zonë ku është e lehtë të arrish me makinë dhe të largohesh i pashqetësuar.