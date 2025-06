Vrasja e Martin Canit, 6 persona dëshmojnë në seancën me dyer të mbyllura

Gjashtë persona të tjerë, mes të cilëve 4 të mitur dëshmuan këtë të mërkurë në Gjykatën Penale të Tiranës, në procesin gjyqsor që po zhvillohet ndaj autorit të dyshuar për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani.

Katër vajza të cilat ishin në klasën paralele me atë të të ndjerit Martin Cani, në shkollën 9-vjeçare “Fan Noli” dhanë dëshmi përpara gjyqtarës së çështjes për ditën e ngjarjes.

Seanca u zhvillua me dyer të mbyllura për shkak të dëshmisë së fëmijëve të mitur, pa prezencën e mediave, teksa nuk ka të dhëna rreth dëshmisë së tyre për shkak se janë minorenë.

Përveç tyre, në seancë dhanë dëshmi edhe dy të rritur që nuk kanë lidhje me ngjarjen, por u thirrën në cilësinë e dëshmitarëve të rastësishëm për të kuptuar se si ndodhi vrasja me thikë. Seanca e radhës u caktua më datë 25 qershor, ku do paraqiten dëshmitarë të tjerë.

Krimi i rëndë u regjistrua më 18 nëntor 2024 në Tiranë, nga një bashkëmoshatar vetëm 200 metër larg shkollës “Fan Noli”. Ngjarja ndodhi 3 ditë pasi kishte lindur konflikti mes dy adoleshentëve brenda shkollës, për motive banale, i cili në dukje u mbyll, por që u rindez sërish.