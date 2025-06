Berisha publikon dëshmitë tronditëse: Si u mblodhën kartat e identitetit të pensionistëve që të mos votojnë

Tiranë- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë konferencës për shtyp ka denoncuar sërish procesin zgjedhor të 11 majit. Duke folur para gazetarëve berisha e cilësoi procesin zgjedhor si një farsë të shëmtuar elektorale të narkoshtetit. Lideri i opozitës gjithashtu akuzoi kryeministrin Edi Rama për përdorim të burimeve shtetërore dhe kriminale për të manipuluar zgjedhjet, përfshirë shpërndarjen e parave dhe prokurime të dyshimta. Më tej kryedemokrati theksoi se janë mbledhur karta identiteti nga qytetarët për të ndaluar votimin e tyre, në bazë të bindjeve politike.

"Sot, përsëri jam këtu për farsën e shëmtuar elektorale të narksoshtetit të 11 Majit 2025. E vërteta është se farsa siç po provojmë çdo ditë me fakte, është tërësisht një proces kriminal nga alfa tek omega e saj. Për Edi Ramën dhe narkozyrtarët e tij, nuk kanë mjaftuar përdorimi i 76 milionë eurove, 100 euro për çdo pensionist për të blerë vota. Nuk kanë mjaftuar 200 milionë euro gjoba dhe kamata të falura 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk kanë mjaftuar 500 milionë euro prokurime tek oligarkët e tij për të blerë vota. Nuk kanë mjaftuar dhjetëra mijëra punësime për vota.

Nuk kanë mjaftuar 29 mijë hektarë kanabis në të cilat mbillen së paku 100 milionë rrënjë kanabis. Nuk kanë mjaftuar dhjetëra mijëra leje legalizimesh, ndërtimi, certifikata pronësie, duke përdorur fuqinë ekzekutive në fushatë elektorale. Nuk ka mjaftuar organizimi i mbi 4500 aktiviteteve në periudhën katërmujore elektorale për të ndikuar tek zgjedhësit. Por ai ka urdhëruar edhe metoda të tjera kriminale sepse Edi Rama është i gatshëm të marrë çdo vendim, të urdhërojë çdo akt dhe çdo veprim për të ruajtur karrigen e tij të krimit.

Këtu është dëshmia tronditëse se si narkobanditi, punonjësi i shtetit, shkon dhe mbledh kartat e identitetit të qytetarëve, me pretekstin se do i disbursojë pensionin dhe kartat ua mban, duke ditur bindjet e tyre politike, që ata të mos votojnë. Pra ky bandit, punonjës i shtetit, narkobandit, ky me urdhër të Edi Ramës shkelmon të drejtën kushtetuese themelore të qytetarëve. Unë dua të përshëndes këtë çift të moshuar, por njerëz kurajozë, që e denoncuan haptas këtë akt të përsëritur me mijëra e mijëra raste.

Ju, është bërë tashmë e njohur, se një nga detyrat kryesore të punonjësve, është mbledhja e kartave të identitetit, gjer në 20 të tilla, në mënyrë që narkoqeveria të blejë të drejtën e votës ose t’i përdorë ato me emra të tjerë. Kjo është histori tjetër. Le të ndjekim rrëfimin e tyre, një aktakuzë e rëndë, e cila rrëzon të gjithë propagandën e pseudointelektualëve, intelektualëve të llumit, që çdo ditë përpiqen duke trilluar dhe mashtruar, herë si analistë e herë si banalistë, të mbrojnë veprën kriminale të Edi Ramës, të mbrojnë farsën elektorale që iu imponoi popullit shqiptar ky narkodiktator. Këta janë një grusht i vogël njerëzish, të cilët janë të lidhur me fijet më të errëta me krimin. Krimin e të gjitha llojeve, nga krimi i dikurshëm politik gjer te narkokrimi i sotëm. Por të vërtetat që paraqiten këtu dëshmojnë, nxjerrin në pah fytyrën e vërtetë, që ata mbrojnë, Edi Ramës," tha Berisha.