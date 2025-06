Australia siguron një vend në Kupën e Botës 2026, tani 11 ekipe të kualifikuara

ARABIA SAUDITE – Australia ka siguruar zyrtarisht vendin e saj në Kupën e Botës 2026. Ekipi i Oqeanisë mundi Arabinë Saudite 2-1 në Xheda në një ndeshje vendimtare në kualifikueset aziatike, duke siguruar kështu pjesëmarrjen e saj të gjashtë radhazi në fazën finale të Kupës së Botës.

Një rezultat themelor për ‘Socceroos’, të cilët konfirmojnë vazhdimësinë e tyre në nivel ndërkombëtar dhe rezervojnë një vend midis protagonistëve të turneut që do të luhet midis Shteteve të Bashkuara, Kanadasë dhe Meksikës.

Ky është ekipi i njëmbëdhjetë kombëtar që garanton akses të drejtpërdrejtë në fazën finale. Përveç Australisë, janë kualifikuar tashmë: tre vendet organizatore (SHBA, Kanada dhe Meksikë), Japonia, Argjentina, Irani, Zelanda e Re, Uzbekistani, Jordania dhe Koreja e Jugut.

Megjithatë, për Arabinë Saudite, rruga drejt Kupës së Botës tani është më e ndërlikuar: ekipi kombëtar do të detyrohet të kalojë nëpër fazën eliminatore në zonën aziatike, ku do të duhet të konkurrojë me Irakun, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indonezinë dhe Omanin për të rrëmbyer një biletë në minutën e fundit për në garën më të rëndësishme në skenën ndërkombëtare të futbollit.