Dy orë leje për faljen e namazit, kërkohet pushim gjatë orarit të punës për besimtarët myslimanë

TIRANË- Të gjithë punëmarrësit e besimit mysliman mund të marrin dy orë pushim në drekë për të falur namazin e të xhumasë.

Në nismën e prezantuar këtë të martë nga deputeti demokrat, Lefter Gështenja, për punëdhënësit myslimanë kërkohet leje për faljen e vakteve të namazit, krijimi i hapësirave të faljes, si dhe dy orë pushim të premten e faljes së xhumasë.

Këto janë tre propozimet që parashikohet të përfshihen në Kodin e Punës, dhe që diskutuan këtë të martë në Komisionet parlamentare.

“Punëdhënësi merr masa që të ofrojë një ambient të posaçëm për punëmarrësit e besimit mysliman për të kryer ritet e tyre fetare. Në rast se numri i punëmarrëseve të këtij besimi është më shumë se 50, punëdhënësi ka për detyrim të ndërtuar një ambient të posaçëm për kryerjen e riteve fetare Punëdhënësi është i detyruar të respektojë oraret e faljes për punëmarrësit mysliman, sipas njoftimeve paraprake që i janë bërë atij nga punëmarrësi, për sa kohë është e mundur kjo për shkak të natyrës së punës. Punëmarrësi i besimit mysliman, ka të drejtën e pushimit dy orë çdo ditë të premte me qëllim që të falë namazin e xhumasë në ambientin më të afërt të xhamisë në vendin e punës”, u shpreh Lefter Gështenja, deputet i PD-së.

Deputetët në komisione kërkuan që të bëhet verifikimi i orarit të shkëputjes nga orari i punës për të falur namazin, në mënyrë që të ketë abuzime.

“A është parashikuar se si mund të kontrollohet kjo gjë? Sepse kur vjen fjala pastaj një shkëputje nga puna, apo një orë pushimi mund të abuzojnë, ose të kërkohet që të bëhet edhe nga punonjës të tjerë, që mbase nuk e duan për atë arsye, por që të abuzohet dhe të vazhdojnë të shkëputen nga ora e punës”, tha Shpresa Marnoj.

“Për sa i përket, se si do të verifikohet. Unë nuk besoj se dikush deklaron që një i punësuar do të shkoj në xhami, të falë namaz 2 orë, do gënjej. Sepse flasim për njerëz që besojnë në Zot”, tha Gështenja.

Nisma e deputetit demokrati pati dhe kundërshtime. Deputetja socialiste, Milva Ikonomi, tha se në Kushtetutë cilësohet se Shqipëria është një shtet laik.

“Po të ishit referuar, kemi një nen të caktuar që Republika e Shqipërisë është një republikë laike. Dhe shteti është neutral, shteti na lë për besimi sit ë duam vetë. Nuk ndërhyn shteti atje”, tha deputetja socialiste, Milva Ikonomi./Top Channel