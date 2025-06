Momenti kur u vra Martin Cani, Mario Përlleshaj me thikë në dorë (Video)

TIRANË- Pamjet nga momenti i vrasjes së 14-vjeçarit Martin Cani në shkollën Fan Noli janë publikuar ditën e sotme. Në pamjet e siguruara nga gazetari Eraldo Harlicaj, shihen qartë Martini dhe Mario që u prijnë shokëve dhe shkojnë për tu “sqaruar” te vendi, ku dhe ndodhi vrasja.

Në pamjet filmike të mëposhtme vetëm pas disa sekondash, shihet duke ikur Martini, që vrapon duke mbajtur dorën në kraharor pasi ishte qëlluar. Më pas është edhe pas tij Mario Përlleshaj që mban vetëm një thikë dhe vrapon disa sekonda vetëm për tu rikthyer sërish, pasi i ka rënë këpuca te vendi i krimit dhe shkon ta rimarrë.

Gazetari Harlicaj, më tej thekson se referuar deklarimeve në gjyq, sipas të miturve ka qenë një nga djemtë e tjerë, ai ka goditur i pari Marion në hundë. Më pas sherri ka agravuar, duke i marrë jetën Martinit dhe duke plagosur Luisin. Luisi, në seancën gjyqësore i qëndron idesë se kanë qenë dy persona që kanë goditur me thikë, duke kërkuar rihetim të të gjithë ngjarjes. Po ashtu, avokati i Marios, ka mbështetur deklaratën e Luisit, duke ngritur alibinë se nuk ka qenë ai personi që ka qëlluar Martinin.

Çfarë dihet deri tani për vrasjen e Martin Canit?

Martin Cani humbi jetën mesditën e 18 tetorit pasi u qëllua me thikë në bark nga bashkëmoshatari i tij, Mario Përlleshaj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pas një konflikti mes dy të miturve që ka degraduar në përdorimin e thikës. Mario Përlleshaj dyshohet se ka qenë në klasë paralele me viktimën, në shkollën 9-vjeçare Fan Noli. Konflikti mes të miturve raportohet se ka nisur në oborrin e shkollës, ndërsa ka agravuar jashtë ambienteve të saj. Autori ka nxjerrë thikën dhe ka qëlluar mbi 14-vjeçarin, Martin Cani.

Pasi është goditur me thikë, Cani është afruar tek shkolla, ka ecur disa metra dhe pasi ka nisur të humbë gjak, është rrëzuar në trotuarin para shkollës. Si pasojë e plagëve të marra, Cani ka ndërruar jetë në spital. I plagosur nga ky sherr ka mbetur edhe shoku i ngushtë i viktimës, i cili nuk mësonte në të njëjtën shkollë me to, po stërviteshin në të njëtin klub futbolli.

Kujdes, pamje të rënda!