Lamine Yamallojtari më i shtrenjtë në botë. Ja vlera marramendëse

SPANJE – Sezoni i fortë i FC Barcelonës reflektohet edhe në rritjen e vlerës së lojtarëve të saj. Lojtarë si Lamine, Cubarsí, Raphinha dhe Ferran Torres, ndër të tjerë, kanë bërë një hap përpara në performancën e tyre.

Aksionet e tyre janë rritur në mënyrë eksponenciale krahasuar me sezonin e kaluar, një sezon në të cilin shumica e tyre performuan në një nivel më të ulët nga sa mund të kishin demonstruar, siç është parë në muajt e fundit.

Me të gjitha këto dhe me përfundimin e garave të klubeve, specialisti i vlerës së tregut Transfermarkt përditësoi çmimet e lojtarëve të LaLigas në EA Sports të hënën, dhe në këtë përditësim të fundit, Barça ka qenë një nga ekipet që ka parë rritjen më të madhe të vlerës, me Lamine Yamal tani lojtarin "më të shtrenjtë" në botë.

I riu është në krye të renditjes me një vlerë tregu prej 200 milionë eurosh, duke tejkaluar Vinicius dhe Mbappé, ish-mbretërit e vlerës së tregut. Lojtari nga Rocafonda është rivlerësuar me 20 milionë euro më shumë, e njëjta shifër si Pedri, i cili tani është në shtatë lojtarët më të mirë në botë me një vlerë prej 140 milionë eurosh.

Raphinha plotëson podiumin e Barçës, pasi pas përditësimit të fundit, lojtari brazilian vlerësohet në 90 milionë euro, 10 milionë më shumë se vlera e tij e mëparshme.

Cubarsí është lojtari i katërt më i vlefshëm, me një vlerësim prej 80 milionë eurosh dhe një rritje tjetër prej 10 milionë eurosh. Koundé vjen më pas, me një vlerë prej 65 milionë eurosh, pas rritjes së fundit prej 5 milionë eurosh.

Ja dhe vlerat e tregut të FC Barcelonës:

Portierët:

Marc Ter Stegen: 12 milion € (-3 milion €)

Iñaki Peña: 8 milion € (-2 milion €)

Wojciech Szczesny: 1 milion €

Mbrojtësit:

Pau Cubarsí: 80 milion € (+10 milion €)

Jules Koundé: 65 milion € (+ € 5 milion)

Alejandro: 5 milion €

Alejandro: 5 milion € (-15 milionë euro)

Eric Garcia: 18 milionë € (+3 milionë euro)

Andreas Christensen: 12 milionë € (-3 milionë euro)

Gerard Martin: 12 milionë € (+4,5 milionë euro)

Héctor Fort: 10 milionë €

Iñigo Martínez: 5 milionë €

Mesfushorët:

Pedri: 140 milionë €

​Dani Olmo: 60 milionë €

​Gavi: 60 milion € (-10 M)

​Fermín López: 50 milion €

​Frenkie de Jong: 45 milionë €

Marc Casado: 30 milionë €

Pablo Torre: 6 milionë € (-1.5 milion €)

Sulmuesit:

Lamine Yamal: 200 milion € (+20 milion €)

Raphinha: 90 milion € (+10 milion €)

Ferran Torres: 40 milion € (+12 milion €)

Robert Lewandowski: 12 milion € (-3 milion €)

Ansu Fati: 5 milion €

Pau Victor: 4 milion € (-1 milion)

Ata nuk janë të vetmit që kanë parë vlerën e tyre të rritet. Ferran Torres po i afrohet përsëri çmimit të nënshkrimit të tij dhe tani vlerësohet në 40 milionë euro, 12 milionë më shumë pas përditësimit të fundit.

Vlera e Eric García është rritur gjithashtu me tre milionë, duke arritur në 18 milionë euro. Së fundmi, Gerard Martín është lojtari më i fundit i Barcelonës vlera e të cilit është rritur, pasi faqja e internetit e ka rritur vlerën e tij me katër milionë e gjysmë euro, duke arritur në 12 milionë euro.

Jo të gjithë lojtarët kanë parë rritjen e vlerës së tyre, pasi të tjerët, qoftë për shkak të moshës apo humbjes së rëndësisë, janë prekur në këtë drejtim.

Këta përfshijnë Gavin, i cili ka kaluar nga 70 milionë në 60, Araujo nga 50 në 35 milionë, Lewandowski nga 15 në 12, ashtu si Christensen dhe Ter Stegen, të dy gjithashtu nga 15 në 12 milionë, Iñaki Peña nga 10 milionë në tetë, Pablo Torre nga 7.5 në 6, dhe Pau Víctor, nga 5 në 4 milionë.