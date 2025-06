Horoskopi i Brankos për të martën, 10 qershor 2025 – Parashikimet për çdo shenjë

Të dashur miq, dita e sotme sjell energji të përziera për çdo shenjë, por me udhëzimet e yjeve mund të ecni drejt me siguri. Ja çfarë thotë horoskopi i Branko-s për të martën për secilën shenjë:

Dashi (21 mars – 20 prill)

Sot ndihesh i shtyrë të veprosh. Në punë ke energji për të marrë vendime të shpejta dhe për të ecur përpara. Kujdes në marrëdhënie: mos u tregoni të nxituar apo të ashpër në komunikim. Një ecje në natyrë do t’ju qetësojë. Është dita e duhur për të hequr dorë nga gjërat që nuk të sjellin më asgjë të mirë.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Sot ndihesh i qetë dhe i përqendruar në gjëra që të bëjnë mirë. Në dashuri ke ndjeshmëri të shtuar dhe kjo të afron më shumë me personin që do. Në punë, kushto vëmendje detajeve – një vendim apo firmë e nxituar mund të sjellë pasoja. Në mbrëmje, relaksohu me njerëzit që të duan.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Sot je i zgjuar dhe i shpejtë në mendime. Është dita ideale për të folur, për të bërë biseda të rëndësishme apo për të rregulluar gjendjen financiare. Në dashuri ka lojëra dhe afërsi, por mos e tepro me shakatë – dikush mund të mos e kuptojë drejt. Ruaje energjinë dhe mos u shpërndaj shumë.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Sot je më emocional se zakonisht. Hëna në shenjën tënde të bën të ndjesh gjithçka më thellë. Në dashuri mund të kesh dyshime, por mos merr vendime të menjëhershme. Në punë, mos u ngatërro me stresin e të tjerëve. Ji i butë me veten dhe me të tjerët. Fjalët e mira kanë shumë vlerë sot.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Sot ke më shumë vetëbesim dhe je gati të dalësh në pah. Në punë, mund të vijë një mundësi e re ose një projekt të ecë përpara. Në dashuri, bëhu më i hapur dhe fol me sinqeritet – do ndihesh më afër me partnerin. Dita mund të sjellë një surprizë të këndshme. Mos ki frikë të tregosh ndjenjat.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Sot ndihesh pak i lodhur dhe kërkon më shumë qetësi. Ke tendencën të kërkosh shumë nga vetja dhe të tjerët – por ndonjëherë duhet të lësh pak rrugë. Në dashuri, dëgjoje zemrën, jo vetëm arsyen. Në punë, mund të ndjesh se gjërat po ecin ngadalë, por mos u dorëzo. Prano të papriturat, jo gjithçka kontrollohet.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Sot do të vihet në provë aftësia jote për të ruajtur ekuilibrin. Do të ketë shumë komunikim dhe mundësi për të diskutuar. Në dashuri, ndoshta ke nevojë për më shumë qartësi – fol hapur dhe pa frikë. Nëse je vetëm, mund të njohësh dikë tërheqës dhe misterioz. Në punë, një propozim i ri mund të të hapë horizonte të reja. Besoji intuitës. Sot ka bukuri rreth teje – duhet vetëm të dish ku të shikosh. Ji i hapur, ëndërro dhe zgjidh me zemër.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Sot je më i thelluar në mendime dhe ndjenja. Mund të ndjesh pasion, por edhe nevojën për të kuptuar më mirë marrëdhëniet. Nëse diçka nuk të bind, fol hapur dhe me qetësi. Në punë, dita është e mirë për të hulumtuar dhe zgjidhur çështje të vështira – mendja jote është e mprehtë. Shëndeti përmirësohet, por mos u streso kot. Vëzhgo dhe dëgjo me vëmendje. Lëre pas atë që s’të shërben më. Ndryshimi është i natyrshëm për ty.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Sot ndihesh më i lirë dhe i hapur ndaj përvojave të reja. Qielli të nxit të udhëtosh, të mësosh dhe të shohësh gjërat ndryshe. Në punë, një risi mund të të çojë drejt një aventure të re – mos ki frikë të provosh. Në dashuri, rikthehet dëshira për ndjenja të vërteta – çiftet rifitojnë afërsinë, ndërsa beqarët mund të njohin dikë interesant. Vetëm mos premto më shumë nga sa mund të mbash. Sot është dita për të ushqyer gëzimin tënd për jetën.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Sot është një ditë e mirë për të qëndruar me këmbë në tokë. Fokusohu tek qëllimet e tua edhe nëse ambienti është i trazuar. Në dashuri, ndoshta duhet të qartësohet një raport. Partneri ka nevojë të ndihet i rëndësishëm – dhe ti ke nevojë të besosh. Në punë, vlerësimet e vogla të japin kurajo. Dita sjell përmirësim të shëndetit, por mos e tepro me lodhje. Komunikimi është çelësi për të hapur rrugë të reja. Vepro me durim.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Sot do të ndihesh plot ide dhe dëshirë për të folur apo shkruar. Dita është shumë e mirë për projekte kreative dhe për të ndarë mendimet e tua. Në dashuri, një bisedë e thjeshtë mund të rikthejë afërsinë në çift. Për beqarët, një njohje në internet mund të bëhet diçka më serioze. Në punë, je plot frymëzim – por duhet edhe pak përqendrim. Përdor talentin tënd, por mos harro të mbështetesh në gjëra konkrete.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Sot ndihesh i butë, i ndjeshëm dhe romantik. Hëna të mbështet emocionalisht. Në dashuri je i hapur dhe gati të marrësh ndjenja të sinqerta. Për çiftet, dita sjell momente të bukura; për beqarët, intuita do i çojë drejt takimeve të veçanta. Në punë, mos injoro një ide që të duket e çuditshme – mund të jetë e suksesshme. Mos u shpërqendro: qëndro i fokusuar. Kujdesu për ndjesitë e tua të brendshme – ato të udhëheqin në drejtimin e duhur. /noa.al