I dhu’noi vajzën, 61-vjeçari qëllon me kallash vëllain për ta kanosur

Dy vëllezër janë arrestuar nga policia e Kamzës, pasi janë përfshirë në një konflikt që mund të kishtë përfunduar në tragjedi.

Policia bën me dije se 63-vjeçari me iniciale A.M., ka dhunuar vajzën e vëllait të tij.

Ky i fundit, ka qëlluar me armë zjarri kallashnikov, në ajër, për të kanosur vëllain e tij.

Ndërsa më tej, të dy janë arrestuar nga policia.

Njoftimi i policisë:

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5, sapo janë njoftuar për një konflikt mes 2 vëllezërve në Paskuqan, kanë organizuar punën dhe kanë shkuar në vendngjarje, për të nxjerrë autorët para përgjegjësisë penale dhe për të sqaruar rrethanat e rastit.

Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme, shërbimet e Policisë kanë neutralizuar të dy shtetasit e përfshirë në konflikt, konkretisht M. M., 61 vjeç (me precedent për kundërshtim të punonjësit të Policisë) dhe A. M., 63 vjeç, vëllezër, të cilët në përfundim të veprimeve procedurale u arrestuan në flagrancë.

Nga veprimet hetimore të kryera dyshohet se shtetasi M. M. qëlloi me armë zjarri kallashnikov, në ajër, për të kanosur shtetasin A. M., i cili i kishte dhunuar vajzën”, thuhet në njoftimin e policisë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.