Prokuroria italiane kërkon 36 vite burg për 3 shqiptarët (EMRAT)

Pasi u shkatërrua një rrjet ndërkombëtar trafiku droge në Itali, ku ishin të përfshirë edhe 3 shqiptarë me rol kryesor, shtatë të pandehurve u kërkohet të vuajnë gjithsej 57 vite burg, shkruajnë mediat italiane.

Kërkesa u bë të hënën, më 9 qershor 2025, në fund të fjalës përmbyllëse nga prokurorja Giovanna Cannarile (Lecce DDA), nga gjykata e Metrangolos në Brindisi.

Një gjyq që lindi nga një hetim që shkatërroi një rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës, me Oria-n që luante një rol qendror, është në fazat e tij përfundimtare.

Sasi të mëdha kokaine dhe heroine u importuan nga Holanda, të fshehura në fundet e rreme të disa automjeteve të rënda dhe më pas u ruajtën në zonën e Brindisit.

Pas hetimeve, policia financiare e Guardia di Finanza, kreu një bastisje më 22 janar 2022. Gjatë Operacionit “Tackle”, Toger Giuseppe Brigante dhe policia tjetër financiare, ekzekutuan 23 urdhra paraprakë paraburgimi.

Pretenca: 57 vjet burgim

Më poshtë janë kërkesat për dënim të formuluara nga prokurori për secilin të pandehur. Fabrizio Russo (48-vjeç nga Oria, por i lindur në Monopoli): shtatë vjet burg dhe një gjobë prej 5 mijë eurosh; Salvatore Schiavone (34-vjeç, i lindur në Brindisi dhe banues në Oria): gjashtë vite e 3 mijë euro; Adrian Boci (35- vjeç, shqiptar): dymbëdhjetë vjet në vazhdim me një dënim tjetër; Salvatore Chionna (47-vjeç, nga Francavilla Fontana): katër vite e 18 mijë euro; Roberto Mazzuti (49-vjeç, nga Oria): gjashtë vjet e 3 mijë euro; Kujtim Metaj (60-vjeç, shqiptar): 18 vite; Romeo Myftari (43-vjeç, shqiptar): tetë vjet.

Në rastin e Russo-s, prokurori kërkoi lirimin nga akuzat për dy akuza që lidhen me drogën dhe rikualifikimin e një të trete (transferim i një sasie modeste). Për Metajn ka edhe një kërkesë për lirim nga akuzat për një hipotezë të vetme krimi.

Një histori procedurale në tre ‘fragmente’

Gjatë fjalës së saj përmbyllëse, prokurorja Cannarile rishikoi historinë gjyqësore që rezultoi nga hetimet, të cilat u materializuan në tre procedura.

Disa të pandehur u gjykuan me gjykim të shkurtuar, ndërsa fytyra historike e Sacra Corona, Giovanni Donatiello, u gjykua në një procedurë të veçantë, gjithashtu me një gjykim të shkurtuar, i cili përfundoi me uljen e dënimit në katër vite në apel, për një përpjekje zhvatjeje kundër Pierluigi Chionna, i cili ndërkohë ishte bërë bashkëpunëtor i drejtësisë.

Dënimi është bërë i pakthyeshëm që atëherë . Më pas, procedura kundër Fabrizio Russo u bashkua, pasi koha e tij si i arratisur përfundoi në dhjetor 2023 .

Hetimet, midis përgjimeve dhe ndjekjes në publik

Zëvendësprokurorja e DDA-së gjithashtu rishikoi hetimet dhe gjyqin. Ajo kujtoi se si Pierluigi Chionna u identifikua si terminali italian i një organizate shqiptare, për të importuar kokainë dhe heroinë.

Drogat më pas rrjedhnin jo vetëm në provincat e Puglias, por edhe në Reggio Calabria. Ishte burri nga Oritano ai që dërgoi paratë në Shqipëri, shpjegoi prokurorja, përmes shoferëve të autobusëve të planifikuar.

Hetimet, të përmbledhura edhe nga dëshmia e Toger Brigante, përfaqësojnë një kombinim me fat të teknologjive moderne, duke përfshirë përgjimet telefonike dhe mjedisore, dhe teknikave klasike, duke përfshirë edhe ndjekjen. Dy grupe me bazë Oria

Gjatë fjalës përmbyllëse, prokurori Cannarile shpjegoi veçantinë e strukturës organizative që importonte drogë.

Baza shqiptare, logjistika në Holandë, ka dy nëngrupe të dallueshme, të dyja të përbëra nga një bërthamë qendrore e përbashkët, përkatësisht Chionna dhe partneri i tij i atëhershëm. Njëri drejtohet nga Licaj (tashmë i dënuar), tjetri nga Metaj.

Disa të pandehur kishin në dispozicion mjete të tilla si bllokues sinjalesh dhe telefona celularë të pagjurmueshëm. Ato ishin pak të dobishme, duke pasur parasysh se toger Brigante dhe njerëzit e tij ‘thyen’ këtë sistem sigurie.