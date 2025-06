Sekretari i Shëndetësisë, Kenedy, shkarkon nga detyra të gjithë komitetin e vaksinave në SHBA

SHBA- Sekretari i Shëndetësisë i SHBA-së, Robert F. Kennedy Jr, një njeri skeptik ndaj vaksinave, ka shkarkuar të gjithë 17 anëtarët e një komiteti që lëshon rekomandime zyrtare qeveritare mbi imunizimet. Duke njoftuar këtë veprim në një editorial në Wall Street Journal, Kennedy tha se konfliktet e interesit në Komitetin Këshillimor për Praktikat e Imunizimit (ACIP) ishin përgjegjëse për minimin e besimit në vaksinime.

Kennedy tha se donte të sigurohej që populli amerikan të merrte vaksinat më të sigurta të mundshme. Mjekët dhe ekspertët e shëndetit e kanë kritikuar vënien në pikëpyetje të vazhdueshme të sigurisë dhe efikasitetit të një numri vaksinash nga ana e Kennedy, megjithëse në seancën dëgjimore për konfirmimin e tij në Senat ai tha se "nuk do t’i heqë ato".

Të hënën ai tha se po i “pensiononte” të gjithë anëtarët e panelit të ACIP-it. Tetë nga 17 anëtarët e panelit u emëruan në janar 2025, në ditët e fundit të mandatit të Presidentit Biden. Shumica e anëtarëve janë mjekë praktikues dhe ekspertë të lidhur me qendrat kryesore mjekësore universitare. Kennedy vuri në dukje se nëse ai nuk do t’i shkarkonte anëtarët e komitetit, Presidenti Trump nuk do të kishte qenë në gjendje të emëronte shumicën në panel deri në vitin 2028, raporton BBC.

"Komiteti është përballur me konflikte të vazhdueshme interesi dhe është bërë pak më shumë sesa një vulë për çdo vaksinë", shkroi Kennedy .

Ai pretendoi se autoritetet shëndetësore dhe kompanitë farmaceutike ishin përgjegjëse për një "krizë të besimit publik" që disa përpiqen ta shpjegojnë "duke fajësuar dezinformimin ose qëndrimet anti-shkencë". Kennedy përmendi shembuj nga vitet 1990 dhe 2000 dhe pretendoi se konfliktet e interesit vazhdojnë.

Ky veprim duket se është në kundërshtim me garancitë që Kennedy dha gjatë seancave të konfirmimit të tij. Bill Cassidy, një senator republikan nga Luiziana, i cili është gjithashtu mjek, raportoi se mori premtime nga sekretari i shëndetësisë se Acip do të ruhej "pa ndryshime".

Anëtarët e ACIP-it duhet të zbulojnë konfliktet e interesit, të cilat publikohen në internet, dhe të përjashtohen nga votimi për vendime ku mund të kenë një konflikt interesi. Dr Bruce Scott, president i Shoqatës Mjekësore Amerikane, një organizatë profesionale për mjekët amerikanë, tha se shkarkimet masive nga puna përmbysin një proces transparent që ka shpëtuar jetë të panumërta.

Kennedy nuk tha se kë do të emëronte për të zëvendësuar anëtarët e bordit. ACIP ka një takim të planifikuar të fillojë më 25 qershor, në të cilin anëtarët janë planifikuar të votojnë mbi rekomandimet për vaksinat për Covid, gripin, sëmundjen meningokokale, RSV dhe sëmundje të tjera.