Irani paralajmëron publikimin e dokumenteve sekrete për armët bërthamore të Izraelit

Teheran, 8 qershor 2025 – Irani ka paralajmëruar se së shpejti do të publikojë dokumente të klasifikuara që lidhen me arsenalin bërthamor të Izraelit, marrëdhëniet e tij me Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane, si dhe kapacitetet mbrojtëse të shtetit hebre.

Lajmi u bë i ditur nga ministri iranian i Inteligjencës, Esmail Khatib, i cili i cilësoi dokumentet si “thesare informacioni”, duke lënë të kuptohet se ato përmbajnë të dhëna të ndjeshme për operacionet dhe pajisjet sekrete izraelite. “Publikimi i tyre do të ndodhë shumë shpejt,” deklaroi Khatib, pa dhënë një datë të saktë.

Transmetuesi shtetëror iranian IRIB raportoi se për shkak të vëllimit të madh të dokumenteve dhe nevojës për transportimin e sigurt të tyre, autoritetet janë përmbajtur nga shpërndarja e menjëhershme. “Të flasësh për mijëra dokumente do të ishte një nënvlerësim,” u theksua në raportim.

Qeveria izraelite nuk ka komentuar ende mbi këto deklarata. Tradicionalisht, Izraeli nuk ka pranuar kurrë zyrtarisht të ketë armë bërthamore, edhe pse besohet gjerësisht se disponon një arsenal të konsiderueshëm atomik, duke e bërë atë vendin e vetëm në Lindjen e Mesme me fuqi bërthamore të konfirmuar në mënyrë jozyrtare.

Ndërkohë, gjatë luftës në Gaza, disa shtetas izraelitë janë arrestuar nga autoritetet iraniane nën akuzën për spiunazh në favor të Teheranit, çka ka përkeqësuar edhe më tej marrëdhëniet tashmë të tensionuara mes dy vendeve.

Analistët ndërkombëtarë paralajmërojnë se publikimi i këtyre dokumenteve, nëse vërtet ndodh, mund të rrisë më tej tensionet në Lindjen e Mesme dhe të ketë ndikime serioze në balancën gjeopolitike të rajonit.