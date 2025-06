Italia në zemër të ‘flluckës’ me presion të lartë! I nxehti afrikan përfshin vendin fqinjë. Pritet të vijë në Shqipëri

Duke filluar nga e diela dhe veçanërisht gjatë javës së ardhshme, në Itali do të mbërrijë vala e dytë e të nxehtit për këtë fillim qershori, shumë më intensive se e para, me temperatura që pritet të arrijnë deri në 37°C në pjesën më të madhe të vendit.

Meteorologu Mattia Gussoni konfirmon formimin e një blloku atmosferik të nxehtë për ditët në vijim. Bëhet fjalë për një konfigurim të veçantë që do të sjellë shtrirjen e anticiklonit afrikan për mijëra kilometra nga jugu në veri. Sipas Gussonit, kushtet e motit do të mbeten thuajse të pandryshuara për disa ditë: shumë diell dhe mungesë reshjesh në pjesën dërrmuese të rajoneve.

“Italia do të ndodhet në zemër të kësaj ‘flluske’ me presion të lartë”, thotë ai.

Që nga e diela, 8 qershor, dielli do të shkëlqejë në pothuajse të gjitha rajonet, megjithatë mbetet rreziku për ndonjë stuhi të izoluar në Alpet qendrore-lindore, e cila mund të shtrihet edhe në fushat e Friulit. Një fazë e re e motit anormal do të nisë javën e ardhshme: përveç shumë diellit, pritet një valë e fortë të nxehti që do të prekë gjithë vendin gjatë pjesës së parë të qershorit.

Temperaturat pritet të jenë disa gradë mbi mesataren klimatike, duke sjellë nxehtësi përvëluese në më shumë se gjysmën e Italisë. Më konkretisht, nga e marta, 10 qershor, priten temperatura deri në 36-37°C në Toskanë, Lacio, Molise, Bazilikatë, Puglia, Siçili, Sardenjë dhe Kalabri, madje deri në 40°C në zonat e brendshme të dy ishujve të mëdhenj.

Në pjesën tjetër të rajoneve, nxehtësia dhe lagështia do të jenë të ndjeshme, me temperatura deri në 33-34°C në qytete si Milano, Bolonja dhe Roma. Këto kushte do të zgjasin gjatë gjithë javës, nga e hëna, 9 qershor, deri të dielën, 15 qershor.

“Për momentin, nuk pritet ndonjë ndryshim domethënës në këtë bllok atmosferik – të paktën jo para dhjetëditëshit të fundit të muajit”, shton Gussoni.