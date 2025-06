Horoskopi javor i Paolo Fox: 9 – 15 qershor 2025 për të gjitha shenjat e zodiakut

Të dashur lexues, kjo javë sjell një frymëmarrje të re për të gjitha shenjat e zodiakut. Nën ndikimin e Diellit që ndriçon Binjakët dhe me ndryshimet e papritura që sjell Hëna, ditët marrin ngjyra të ndjeshme, ku mendimi dhe ndjenja gërshetohen në mënyrë të hollë.

Do të ketë mundësi për të dashuruar më thellë, për të reflektuar më qartë dhe për të ndërtuar me më shumë vetëdije.

Le të zbulojmë së bashku se çfarë kanë rezervuar yjet për secilën shenjë, nga Dashi te Peshqit.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Kjo javë nis me vrull: energjia juaj është në rritje, dhe Marsi ju mbështet si një mik besnik që sjell fat. Në dashuri ka hapësirë për takime të reja, sidomos për beqarët. Çiftet rifitojnë afërsinë, por të mërkurën ruani qetësinë – një keqkuptim i vogël mund të ndezë gjakrat. Në punë ka lajme të mira, veçanërisht të premten. Megjithatë, mos besoni verbërisht premtimeve të bëra me entuziazëm të përkohshëm. Hëna është aleatja juaj mes të enjtes dhe të shtunës, ideale për projekte dhe qartësime.

Demi (21 prill – 20 maj)

Të dashur Demë, kjo javë ju fton në durim. Energjinë do ta ndieni si një erë që fryn kundër jush. Në dashuri, rikthehen pasiguritë e vjetra dhe çiftet mund të grindën për gjëra të vogla. E hëna është dita më sfiduese: shmangni debatet. Në punë është koha për të rishikuar disa zgjedhje – ndoshta keni qenë shumë zemërgjerë me dikë që nuk e ka merituar. Fundjava, sidomos e shtuna dhe e diela, sjellin gëzim: një telefonatë, një mesazh apo një ftesë do t’ju ndriçojnë zemrën.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Binjakë, qielli është në anën tuaj! Muaji i lindjes sjell një frymë lehtësie. Yjet ju ftojnë të guxoni, sidomos në dashuri. Beqarët do të kenë takime të rëndësishme, falë mbështetjes së Venusit dhe Marsit. Çiftet gëzojnë një harmoni të re. Në fushën profesionale, java është energjike: ide të ndritura, mundësi të reja, intervista apo propozime të papritura. E mërkura është dita më e mirë për të marrë vendime të mëdha. Kartat tregojnë "Diellin": dritë, ngrohtësi, rilindje.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Të dashur Gaforre, jeni si valët nën ndikimin e Hënës: emocionalë, të thellë dhe romantikë. Kjo javë sjell nevojë për përqendrim të brendshëm. Në dashuri kërkoni siguri, dhe do ta gjeni vetëm nëse lini mënjanë frikën nga braktisja. Çiftet e qëndrueshme do të ndiejnë ëmbëlsinë e përbashkët. Të martën kujdes nga njerëz që ju vënë në siklet me fjalë të ashpra. Në punë, është një fazë pritjeje: përgjigjet do të vijnë, por jo tani. Të dielën, Hëna në shenjën tuaj sjell një ndriçim të brendshëm të fuqishëm.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani është protagonisti i javës. Dielli ju dhuron dritë suksesi, dhe Marsi ju jep kurajë. Dashuria shkëlqen: pasione të fuqishme, zemra që rrahin fort, dhe takime me magnetizëm të veçantë. Çiftet funksionojnë si mbretër në mbretërinë e tyre. Në punë, e mërkura dhe e enjtja janë ditë kyçe për marrëveshje dhe intervista. Jini ambiciozë, por jo arrogantë. Kujdes të dielën: një bezdi e vogël mund t’ju prishë humorin.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha do të përballet me sfida këtë javë. Ndiheni të lodhur, ndoshta edhe të zhgënjyer, por kartat flasin për një ndryshim të rëndësishëm. E hëna është e vështirë, por nga e mërkura gjithçka nis të përmirësohet. Në dashuri nevojiten gjeste konkrete: tregoni veten, mos qëndroni në heshtje. Beqarët mund të marrin një mesazh nga dikush që kishin harruar. Në punë është momenti për të rregulluar çështjet e mbetura pezull. Hëna e plotë e së shtunës ju çon drejt një vetëdijeje të re.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Të dashur të shenjës së Peshores, këtë javë do të ndjeni një frymë më të lehtë dhe më të ëmbël. Venusi është në anën tuaj dhe ju jep një shkëlqim të veçantë. Në dashuri mund të përjetoni një dashuri të papritur ose një rikthim të një ndjenje të vjetër. Në punë shfaqet një mundësi e re, por kujdes nga kolegët ziliqarë: jo të gjithë janë të sinqertë. E shtuna është dita më e mirë për takime dhe vendime të rëndësishme.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepë, jeni si një lumë që vërshon. Energjia do të luhatet dhe do të ketë tensione, veçanërisht në marrëdhënie. Kujdes me fjalët: e hëna dhe e marta mund të sjellin keqkuptime me partnerin, miqtë ose kolegët. Nga e enjtja situata përmirësohet dhe sjell qetësi. Në dashuri nevojitet më shumë dëgjim dhe më pak dyshim. Puna kërkon përqendrim: tani nuk është koha për shpërqendrime. Kartat tregojnë "Kullën", por edhe "Yllin": pas rënies vjen rilindja.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetar, kjo javë do të ndizet nga zjarri i emocioneve! Dashuria është në qendër: surpriza dhe dëshira që realizohen. Venusi dhe Jupiteri ju bëjnë tërheqës, por kujdes të mos jepni shpresa të rreme. Çiftet përjetojnë harmoni të thellë, veçanërisht gjatë fundjavës. Në punë ka lëvizje: ide të reja dhe mundësi për udhëtime ose transferime të favorshme. E hëna është dita ideale për vendime të rëndësishme.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapë, këtë javë yjet ju kërkojnë përqendrim dhe qetësi. Në dashuri ndiheni të ftohtë ose të pakuptuar. Çiftet duhet të rigjejnë një gjuhë të përbashkët. Beqarët janë në një periudhë pritjeje, por kjo nuk është e keqe – është kohë për të kuptuar çfarë kërkoni vërtet. Në punë priten zhvillime të reja, sidomos të enjten. Mos kini frikë të ndryshoni drejtim nëse e ndjeni të nevojshme. Kartat tregojnë "Gjykimin": është momenti për zgjedhje të ndriçuara.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujorë, qielli ju sjell frymëzim të ri! Java është pozitive, plot ide krijuese dhe lehtësi. Në dashuri, mes të mërkurës dhe të premtes mund të merrni një deklaratë, një ftesë apo një rrëfim të papritur. Çiftet rigjejnë dialogun dhe planifikojnë së bashku. Në punë jeni të shndritshëm dhe origjinalë, por mos lini pas dore detajet – një gabim i vogël mund të kushtojë. E diela është ideale për të pushuar dhe ushqyer shpirtin.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të dashur Peshq, jeni të zhytur në ëndrrat tuaja më shumë se zakonisht. Zemra rreh fort, por yjet ju këshillojnë të mbeteni të lidhur me realitetin. Në dashuri ndjeni nevojën për butësi, por edhe frikë nga zhgënjimi. E hëna dhe e marta do të jenë emocionalisht të ngarkuara: mund të ndiheni të paqartë ose të pambrojtur. Nga e enjtja qielli hapet dhe krijon hapësirë për qartësi dhe përqafime të sinqerta. Në punë është momenti i duhur për të shfaqur krijimtarinë tuaj të brendshme.