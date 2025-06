Anglia shkëputet, Shqipëria mbetet në vend të dytë. Ja renditja në grupin K

TIRANË- Shqipëria ka ruajtur ruajtur vendin e dytë në grupin K me 4 pikë gjithsej. Ekipi i Kombëtares pas ndeshjes së sotme me Serbinë mori vetëm një pikë, duke shkuar në totalin e 4 pikëve.

Ndërkohë Anglia ka forcuar pozitën e saj në vendin e parë, pasi ka arritur të mundë me rezultatin minimal 0-1 kundër Andorrës. Vendin e tretë momentalisht e mban Letonia me 3 pikë të grumbulluara në 2 ndeshje, e katërta është Serbia me 1 pikë.

Ndërkohë, Andorra është e fundit në grup pasi nuk ka grumbulluar asnjë pikë në 3 ndeshjet e para. Nëse kjo do jetë renditja përfundimtare, Shqipëria arrin të kualifikohet në Botërorin e 2026-ës.