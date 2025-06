Barazim me ‘peng’. Shqipëria ndalet nga Serbia – Anglia thellon diferencën në Grupin K

Janë zhvilluar dy përballjet e radhës në Grupin K të kualifikueseve për Kampionatin Botëror, ku bën pjesë edhe Kombëtarja Shqiptare. Në një ndeshje të tensionuar në “Air Albania”, kuqezinjtë e Silvinjos u ndalën në një barazim pa gola (0-0) përballë Serbisë, duke marrë një pikë që i ngjit në kuotën e 4 pikëve pas 3 takimesh.

Për Serbinë, ky ishte takimi i parë në këto kualifikuese, dhe barazimi në transfertë konsiderohet një rezultat pozitiv për ta, duke marrë parasysh kontekstin dhe presionin e ndeshjes.

Ndërkohë, Anglia ka vazhduar marshimin e saj perfekt në grup. “Tre Luanët” mposhtën Andorrën me rezultatin minimal 0-1 në transfertë, duke regjistruar fitoren e tretë radhazi. Me këtë rezultat, skuadra e Gareth Southgate kryeson Grupin K me 9 pikë, duke u shkëputur me 5 pikë nga Shqipëria e vendit të dytë.

Renditja e Grupit K pas javës së tretë: Angli – 9 pikë (3 ndeshje)

Shqipëri – 4 pikë (3 ndeshje)

Letoni – 3 pikë (2 ndeshje)

Serbi – 1 pikë (1 ndeshje)

Andorrë – 0 pikë (3 ndeshje)

Ndeshjet e ardhshme – Java 4 (10 qershor): Letoni vs Shqipëri

Serbi vs Andorrë

Kuqezinjtë do të udhëtojnë drejt Letonisë me synimin për të marrë pikë të plota dhe për të ruajtur pozitat në grup, ndërsa Serbia do të kërkojë fitoren e parë ndaj Andorrës, një përballje që pritet të jetë më e lehtë për “Orlët”.