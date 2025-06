Spiunazh në Kosovë: Tre shqiptarë dhe dy serbë në pranga, Kurti: Serbia po saboton sigurinë

PRISHTINË – Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar pesë persona të dyshuar për përfshirje në veprimtari spiunazhi në bashkëpunim me shërbimin sekret serb. Lajmin e konfirmoi vetë kryeministri Albin Kurti, i cili theksoi se këto raste janë dëshmi e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për destabilizimin e vendit.

Sipas njoftimit, tre nga të arrestuarit janë shqiptarë dhe dy të tjerë serbë. Ata akuzohen për bashkëpunim me strukturat e inteligjencës serbe në aktivitete që përfshijnë:

Përpjekje për rishkrimin e historisë dhe njollosjen e luftës së UÇK-së;

Mohimin e masakrës së Reçakut;

Infiltrime në organizata ndërkombëtare dhe qarqe ekstremiste fetare, me qëllim dëmtimin e sigurisë dhe imazhit të Kosovës.

Kryeministri Kurti bëri me dije se një nga të dyshuarit, me inicialet A.V., ka pranuar fajësinë pas përballjes me provat e paraqitura nga autoritetet hetimore.

“Rastet dëshmojnë përpjekjet e Serbisë për të minuar sigurinë tonë, përmes infiltrimeve dhe manipulimit të narrativës historike,” u shpreh Kurti në deklaratën e tij publike.

Hetimet vazhdojnë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë të sigurisë, ndërsa institucionet kosovare theksojnë vendosmërinë për të mbrojtur integritetin shtetëror dhe rendin kushtetues.