Restaurimi në Burgun e Spaçit, Berisha: Duan të shuajnë gjurmët e xhelatëve të diktaturës

Sali Berisha ka reaguar ashpër lidhur me ndërhyrjet në kampin e internimit në Tepelenë, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për përpjekje për të “shuar gjurmët” e së kaluarës komuniste.

Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se ndërhyrja në kamp është një mënyrë e tërthortë për të mbrojtur “xhelatët e diktaturës” dhe për të relativizuar krimet që ndodhën ndaj mijëra shqiptarëve në atë kamp gjatë regjimit komunist.

Berisha: Indirekt përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët për të mbrojtur xhelatët e diktaturës, shkelmim për së dyti i atij klavari që ka ndodhur në atë kamp dhe Edi Rama mendon se me suva do mund të shuajë veprën e etërve të tij barbarë, është thjesht përpjekje e Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojëra gjëmën e tmerrshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve. Dëshmi se si ky pasardhës i një xhelati të diktaturës komuniste përpiqet të zvogëlojë aktet çnjerëzore të atij regjimi.