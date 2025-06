Kapet në Rinas izraeliti me 194,000 euro të padeklaruara

TIRANË – Shërbimet e Policisë Kufitare në Rinas, në bashkëpunim me doganat, kanë ndaluar një 45-vjeçar me shtetësi izraelite që tentoi të kalonte kufirin me 194,000 euro të padeklaruara. Paratë u gjetën gjatë kontrollit në vijën e dytë të pikës kufitare në dalje të vendit.

Sasia e konsiderueshme e parave, që nuk ishte deklaruar sipas kërkesave ligjore, u sekuestrua nga autoritetet. Për shtetasin V.Y. është nisur procedim penal në gjendje të lirë, ndërsa materialet janë dërguar në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme.

Ky rast është pjesë e kontrolleve të shtuar nga Policia Kufitare e Rinasit, me qëllim parandalimin e krimeve ndërkufitare dhe goditjen e paligjshmërisë në pikën e kalimit kufitar.

Deklarata e plotë e Policisë së Shtetit: Kontrolle të shtuara nga shërbimet e Policisë Kufitare Rinas, për parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare.

Si rezultat i kontrolleve të imtësishme në hyrje/dalje të vendit, me objektiv parandalimin dhe konstatimin e paligjshmërive në kufi, shërbimet e Policisë Kufitare të Rinasit, në bashkëpunim me shërbimet doganore, kanë goditur një tjetër rast të mosdeklarimit në pikën e kalimit kufitar, të shumave të konsiderueshme të parave.

Për këtë rast u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin V. Y., 45 vjeç, me shtetësi izraelite, të cilit gjatë kontrollit në vijën e dytë iu gjetën 194.000 euro që synonte të dilte nga Republika e Shqipërisë pa i deklaruar konform ligjit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.