Kuvendi i Kosovës mblidhet sot në tentativën e 28-të të konstituimit

KOSOVA- Kuvendi i Deputetët e zgjedhur në Kosovë do të tentojnë sërish t’i japin fund ngërçit politik të krijuar me mos konstituimin e Kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, teksa do të mblidhen sot në orën 11 në sencën e 28-të.

Në fakt, duket se kjo do të jetë e pamundur pasi Lëvizja Vetëvendosje, Guxo e Alternativa nuk kanë votat e mjaftueshme për të sjellë në foltore për 4 vjet Albulena Haxhiun, e propozuar për të udhëhequr institucionin.

Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e NISMA janë kundër emrit të propozuar për kryetar të Kuvendit. Lëvizja Vetëvendosje, Guxo e Alternativa kanë hedhur 6 herë në votim Albulena Haxhiu dhe në mungesë të votave po kërkojnë votimin e fshehtë.

Grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka dërguar për interpretim në Kushtuese mënyrën e fshehtë të votimit. Në rast të dështimit të sotëm të seancës për konsitutimin e Kuvendit të ri, atëherë do të shkohet me vazhdimin e 29 pas 48, më datë 9 qershor.