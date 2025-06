Bëhuni gati! I nxehti përvëlues mbërrin javën që vjen!

Tiranë, 6 qershor 2025 – Një valë e fuqishme të nxehti pritet të përfshijë Italinë dhe rajonin, duke përfshirë edhe Shqipërinë, gjatë javës së ardhshme. Sipas të dhënave meteorologjike, një anticiklon i fuqishëm afrikan do të vendoset mbi gadishullin italian, duke shkaktuar rritje të ndjeshme të temperaturave nga jugu në veri të vendit.

Parashikimet tregojnë se nxehtësia ekstreme nuk do të kufizohet vetëm në Itali, por do të përhapet edhe në Ballkanin Perëndimor, ku Shqipëria pritet të përjetojë temperatura mbi mesataren sezonale. Moti përvëlues do të ndikojë në thuajse të gjithë territorin, ndërsa vetëm zonat alpine dhe malore do të kenë një freski relative.

Sinoptikanët paralajmërojnë se disa qytete të vendit, sidomos në zonat e ulëta dhe pranë bregdetit, mund të regjistrojnë temperatura mbi 35 gradë Celsius. Në këto kushte, autoritetet dhe ekspertët rekomandojnë kujdes të shtuar për grupet më të ndjeshme ndaj nxehtësisë, si të moshuarit dhe fëmijët, duke shmangur ekspozimin e zgjatur ndaj diellit gjatë orëve të pikut.

Ekspertët theksojnë se valët e nxehtësisë si kjo janë bërë më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike, duke theksuar rëndësinë e marrjes së masave parandaluese nga qytetarët dhe institucionet për të minimizuar efektet negative shëndetësore dhe sociale.