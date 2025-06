Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën, 7 qershor 2025 – Të gjitha shenjat

Të dashur miq të yjeve, dita e shtunë, 7 qershor, vjen nën ndikimin e Hënës në rritje, një fazë që sjell pastrim shpirtëror dhe qartësi emocionale.

Qielli flet me një gjuhë më të butë sot, por jo më pak të thellë: është koha për të dëgjuar veten, për të reflektuar, për të ndalur ritmin aty ku është e nevojshme dhe për të bërë zgjedhje më të vetëdijshme.

Paolo Fox sjell këshilla të vyera për çdo shenjë të zodiakut, për t’ju ndihmuar të kaloni këtë ditë me qetësi, maturi dhe vendosmëri. Të shohim çfarë rezervojnë yjet për të 12 shenjat:

Dashi (21 mars – 20 prill)

Kjo e shtunë vjen me një thirrje për reflektim. Edhe pse natyra juaj impulsive kërkon lëvizje dhe veprim, Hëna ju shtyn të ndaleni për pak dhe të pyesni veten: “A është kjo rruga që dua me të vërtetë?” Mos u ngutni në vendime emocionale, sidomos në dashuri, ku një fjalë e thënë me nxitim mund të krijojë keqkuptime. Kërkoni qetësi dhe përpiquni të kuptoni ndjenjat tuaja. Në punë, tensionet janë të përkohshme, por shmangni përplasjet me kolegët. Ndikimi i Marsit ju jep energji, por Paolo Fox ju këshillon ta përdorni për ndërtim, jo për përplasje. Në mbrëmje, një moment vetmie mund të sjellë përgjigje që i kërkoni prej kohësh.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Një ditë që kërkon ngadalësim, qartësi dhe vlerësim për gjërat e thjeshta. Dëshira për rehati është më e fortë se zakonisht dhe kjo ju shtyn të qëndroni afër familjes ose të përkushtoheni ndaj vetes. Në dashuri, ata që janë në një marrëdhënie do të ndiejnë nevojën për qetësi dhe përkrahje emocionale. Beqarët mund të ndihen të tërhequr pas një personi që ka qenë më parë në jetën e tyre. Në aspektin profesional, është mirë të mos merrni vendime të rëndësishme sot; pritni fillimin e javës tjetër për hapa konkretë. Një shëtitje në natyrë, një bisedë e qetë apo një aktivitet relaksues do të ndikojnë pozitivisht në shpirtin tuaj.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Një ditë që ju vë në lëvizje mendjen dhe shpirtin. Jeni kuriozë, të shpejtë në komunikim dhe të gatshëm për takime apo ide të reja. Por kujdes: ndërsa keni aftësi të shkëlqyera për t’u shprehur, dëgjimi është po aq i rëndësishëm. Në dashuri, ndjeni nevojën për më shumë sinqeritet: nëse ka pasiguri, kjo është dita për të folur hapur. Në punë, një projekt që ka qenë pezull mund të rifillojë me entuziazëm. Paolo Fox ju sugjeron të shmangni shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime: përqendrohuni në atë që ka më shumë rëndësi për ju. Një ëndërr në mbrëmje mund të jetë një sinjal i vërtetë për një çështje që ju bren.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Një ditë me ndjeshmëri të thelluar dhe dëshirë për të rikuperuar ekuilibrin emocional. Hëna ndikon fuqishëm në shenjën tuaj dhe ju ndihmon të hyni në kontakt me ndjenjat më të thella. Në dashuri, ka më shumë afërsi dhe dëshirë për butësi: çiftet rifitojnë një harmoni që kishte munguar, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një emocion që ndriçon gjithë ditën. Në punë, bëni kujdes me premtimet: mbani vetëm ato që e dini se mund t’i realizoni. Paolo Fox sugjeron një pushim të shkurtër për t’u shkëputur nga kaosi i përditshmërisë. Një bisedë me një person të afërt do të ndriçojë një çështje të pazgjidhur.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Kjo e shtunë ju gjen në formë të mirë, të karikuar me energji dhe të gatshëm për të shkëlqyer. Jeni në qendër të vëmendjes dhe kjo ju pëlqen, por yjet ju kujtojnë të ruani ekuilibrin: mos e teproni me dominimin apo kërkesat e tepërta. Në dashuri, ka vend për pasion dhe ndjeshmëri të theksuar: lidhjet e forta rriten, ndërsa një njohje e re mund të ndizet për beqarët. Në punë, jeni në një moment të mirë për të promovuar një ide ose për të ndërmarrë një iniciativë. Paolo Fox ju këshillon të tregoheni më të hapur ndaj bashkëpunimit: do të merrni më shumë duke ndarë përgjegjësinë. Natyra ju rikthen forcën dhe qetësinë.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Një ditë introspektive dhe qetësuese, ku nevoja për rend dhe qartësi mbizotëron. Jeni në kërkim të balancës mes detyrimeve dhe nevojës për të qenë mirë me veten. Në dashuri, mund të ndjeni se jeni duke dhënë më shumë nga sa merrni: mos kini frikë të flisni hapur, por pa e dramatizuar. Në aspektin profesional, ritmet janë të ngadalta, por të qëndrueshme. Paolo Fox ju nxit të dëgjoni më shumë zërin tuaj të brendshëm, sepse përgjigjet që kërkoni nuk ndodhen jashtë jush. Një shëtitje e vetme, një libër i mirë apo një bisedë me një mik të vjetër do t’ju ndihmojnë të sqaroni dyshimet që ju mundojnë.

—

Peshorja ♎ Ajër – 23 shtator – 22 tetor

E shtuna sjell një nevojë të thellë për ekuilibër dhe harmoni, të cilën ju, Peshore të ndjeshme, e njihni më mirë se kushdo. Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të shfrytëzoni këtë ditë për të vendosur rregull atje ku ditët e fundit kanë sjellë kaos emocional. Në dashuri, heshtja nuk është zgjedhje: flisni, shprehni atë që ndjeni, por me qetësi dhe finesë. Beqarët do ndihen tërhequr pas dikujt që ka një forcë të veçantë shpirtërore, por që mund të sjellë ndërlikime. Në punë, një propozim i ri kërkon reflektim të thellë: merrni kohën tuaj për të kuptuar nëse është vërtet në përputhje me qëllimet tuaja. Karta e drejtësisë në tarot ju kujton që është koha për vendime të ndershme e të ndriçuara nga ndërgjegjja. Kujdesuni për trupin tuaj – ai ju flet në mënyra të heshtura që duhen dëgjuar.

—

Akrepi ♏ Ujë – 23 tetor – 22 nëntor

E shtuna është e përkryer për një zhytje të thellë brenda vetes. Yjet ju ftojnë të përballeni me të pathënat, me ato ndjesi që i keni mbajtur pezull për shumë kohë. Në dashuri, është koha për të thënë të vërtetën: nëse diçka nuk shkon, më mirë të flitet sot sesa të grumbullohet nesër. Çiftet që kanë kaluar periudha të vështira, mund të rifitojnë bashkëpunimin dhe mirëkuptimin. Në punë, mund të lindë një përplasje me dikë në pozicion më të lartë – qëndroni të kthjellët dhe mos humbni kontrollin. Tarot-i ju jep kartën e Vdekjes – simbol i një fundi që sjell një rilindje. Është koha për t’u ndarë nga e kaluara dhe për të hapur një kapitull të ri. Forca juaj e brendshme do t’ju udhëheqë drejt ndryshimeve të mëdha, por të nevojshme. Dëgjoni ëndrrat tuaja: mund të përmbajnë sinjale të çmuara.

—

Shigjetari ♐ Zjarr – 23 nëntor – 21 dhjetor

Kjo e shtunë frymon liri dhe ju e ndjeni çdo grimë të saj. Energjia qiellore ju shtyn të dilni jashtë rutinës, të kërkoni përvoja të reja dhe stimuj të rinj. Në dashuri, është koha për aventura të ëmbla: beqarët mund të përjetojnë një flirt që do t’u ndezë imagjinatën. Çiftet rikthejnë harmoninë përmes planeve të përbashkëta. Në punë, një ide e pazakontë mund të rezultojë fitimprurëse në ditët që vijnë. Karta e Diellit nga tarot-i ju dhuron gëzim, optimizëm dhe ndriçim të rrugës. Mos kini frikë nga e panjohura: intuita juaj do t’ju çojë në vendin e duhur. Është një ditë për të projektuar ëndrra të mëdha, por pa harruar të qëndroni me këmbë në tokë. Udhëtimi juaj shpirtëror sapo ka nisur.

—

Bricjapi ♑ Tokë – 22 dhjetor – 20 janar

Një ditë për t’u rikthyer në qendër të vetes pa u shkëputur nga detyrat e përditshme. Jeni të vendosur të arrini objektivat, por Paolo Fox ju kujton: mos harroni veten në këtë garë. Në dashuri, duhet thyer heshtja – ka fjalë që presin të thuhen dhe emocione që duan të ndahen. Në punë, përkushtimi juaj po jep fryte, por trupi ju sugjeron një pushim. Tarot-i sjell Kartën e Botës, që ju përkujton se jeni më afër suksesit sesa mendoni. Festoni arritjet, edhe ato të voglat. Mund të shfaqet një person me përvojë që do të ndajë me ju një këshillë të çmuar – dëgjojeni. Ditë ideale për të bërë plane afatgjata dhe për të falënderuar për atë që keni.

—

Ujori ♒ Ajër – 21 janar – 19 shkurt

Një ditë që flet me gjuhën e frymëzimit dhe ëndrrave të ndriçuara. Ujor, të shtunën do ndiheni sikur jeni në prag të një zbulimi të madh. Mendja juaj është e hapur dhe imagjinata e pasur. Në dashuri, është koha për të treguar të vërtetën – mos u fshihni pas ideve: flisni nga zemra. Çiftet mund të kalojnë një moment të thellë reflektimi. Në punë, ruani fokusin dhe mos u shpërqendroni nga pajisjet apo bisedat sipërfaqësore. Tarot-i sjell Kartën e Yllit – simbol i shpresës, besimit dhe lidhjes me universin. Sot jeni të mbushur me vizione: shënoni idetë që ju vijnë papritur. Është një ditë për art, për shkrim, për krijim. Mos i mbyllni dyert shpirtërore: ato mund të sjellin përgjigje që prisnit prej kohësh.

—

Peshqit ♓ Ujë – 20 shkurt – 20 mars

Kjo ditë ju përqafon me butësi dhe ju shtyn të shikoni përbrenda, në botën tuaj të brishtë por të thellë. Ndikimi i Hënës ju bën edhe më të ndjeshëm, duke ju dhënë një aftësi të jashtëzakonshme për të lexuar emocionet e të tjerëve. Në dashuri, është një ditë magjike: zemrat e vetmuara mund të ndiejnë një thirrje të papritur, ndërsa çiftet mund të përjetojnë një rigjallërim të ndjenjave. Në punë, dëgjoni intuitën: ajo do t’ju udhëzojë më saktë sesa logjika. Tarot-i sjell Kartën e të Varesurit – nuk është dënim, por ftesë për durim dhe soditje. Mos nxitoni, por merrni kohën për të kuptuar drejtimin. Një shëtitje pranë ujit apo një moment në heshtje do t’ju japë më shumë sesa një diskutim i gjatë. Lejojeni universin të flasë. /noa.al