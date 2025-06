Kapet në Belgjikë dhe ekstradohet në Itali shqiptari i kërkuar

Romë- Një shqiptari i kërkuar nga antimafia e Barit është arrestuar në Belgjikë për llogari të shtetit Italian. Mediat e huaja bëjnë me dije se operacioni është kryer më shumë se një javë më parë, por është njoftuar sot në ditën e dorëzimit të tij me proces deportimi nga Arlon në Belgjikë, te agjentët e FAST Italia.

Bëhet me dije se shqiptari ishte i kërkuar në kuadër të operacionit ndërkombëtar “Ura”. Ai është pjesë e listës me 52 emra të arrestuarisht, të kërkuarish dhe akuzuarish të antimafias së Barit, për 4 organizatat kriminale që përbënin një kartel të fuqishëm droge. Aktiviteti hetimor transnacional, që synonte gjetjen dhe kapjen e të riut, i lejoi Ekipit FAST të Luksemburgut të kryente një aktivitet ndjekjeje deri në kufirin me Belgjikën, ku shqiptari i kërkuar u gjurmua mbrëmjen e 20 majit.

Dy javë më parë operacioni policor i quajtur "Ura", solli lëshimin e urdhërarresteve për 52 persona të përfshirë, në shkallë të ndryshme, në trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Urdhrat u lëshuan nga Gjyqtari për Hetimet Paraprake të Barit dhe nga Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë për Antikorrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO). Operacioni u nis nga Drejtoria e Qarkut Antimafia e Barit dhe SPAK , me koordinimin e Eurojust (Hagë) dhe Drejtorisë Kombëtare Antimafia dhe Antiterrorizëm të Romës.