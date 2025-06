Fole pr’ostiucioni në Vlorë, arrestohet i riu, shpallet në kërkim bashkëpunëtorja kineze

VLORË- Një fole prostitucioni është prishur ditën e sotme në Vlorë. Mësohet se prostitucioni ndodhte në një apartament në qytetin e Vlorës dhe organizohej nga një 28-vjeçar shqiptar dhe bashkëpunëtorja e tij kineze.

Nga policia ka rënë në pranga i riu, ndërkohë që bashkëpunëtorja e tij është shpallur në kërkim. Po ashtu janë proceduar penalisht dhe tre shtetase kineze, të cilat kryenin veprën e prostitucionit kundrejt pagesës. Organizatorët u kishin ofruar strehim për 4 kinezet so dhe më pas u siguronin dhe klientët.

Njoftimi i Policisë:

DVP Vlorë/Finalizohet operacioni policor “Secret Flat”, goditet një rast i shfrytëzimit të prostitucionit me shtetase të huaja. Arrestohet në flagrancë një 28-vjeçar dhe shpallet në kërkim një shtetase me kombësi kineze, të cilët kishin përshtatur një apartament në qytetin e Vlorës, për zhvillimin e kësaj veprimtarie kriminale.

Procedohen penalisht edhe 3 shtetase të huaja që ushtronin prostitucion kundrejt pagesës. Në bazë të kontrolleve të mbështetura në informacionet e inteligjencës policore, me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të dhënies me qira të ambienteve për ushtrim prostitucioni, specialistët për Hetimin e Trafiqeve të DVP Vlorë kanë zhvilluar planin operacional policor të koduar “Secret Flat”, si rezultat i të cilit u godit një tjetër rast në këtë fushë.

Gjatë operacionit, u arrestua në flagrancë, për veprat penale “Trafikimi i personave të rritur” dhe “Shfrytëzimi për prostitucion”, të kryera në bashkëpunim, shtetasi F. S., 28 vjeç, banues në Tiranë. Po për të njëjtat vepra penale, u shpall në kërkim edhe shtetasja F. G., 51 vjeçe, me kombësi kineze. Nga hetimet rezultoi se këta dy shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kishin marrë me qira një apartament në lagjen “10 Korriku”, të cilin e kishin përshtatur për zhvillimin e aktivitetit të paligjshëm të prostitucionit.

Në këtë ambient, ata shfrytëzonin për prostitucion kundrejt pagesës tre shtetase të huaja me kombësi kineze, të cilave u kishin ofruar strehim dhe u siguronin klientët për ushtrimin e kësaj veprimtarie të paligjshme. Në vijim të veprimeve procedurale, u referuan materialet në Prokurori për veprën penale “Prostitucioni”, në ngarkim të tre shtetaseve të huaja H. G., B. A. dhe L. M., të cilat shfrytëzoheshin nga këta dy shtetas dhe ushtronin prostitucion kundrejt pagesës.

Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për kapjen e shtetases së shpallur në kërkim. Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale