Trafikantët shpikin metodën e re për tu futur në Angli, ja ku i fusin emigrantët për të kaluar kufirin

ANGLI- Kriminelët shqiptarë kanë gjetur një metodë e re të trafikut të emigrantëve për në Angli. Dailymail ka zbuluar skemën, ku trafikantët e njerëzve po shfrytëzojnë boshllëqet në sistemin e sigurisë së trageteve për të kaluar emigrantë ilegalisht nga Franca në territor britanik.

Media britanike shkruan se emigrantët po futen në bagazhet e makinave që hipin në traget dhe më pas, gjatë udhëtimit, kalojnë fshehurazi në kamionë të parkuar në kuvertë. Plani i publikuar nga DailyMail është: emigranti futet në bagazh të makinës në Francë, kalon kufirin përmes kontrollit kufitar në Calais dhe, një herë në traget, del nga makina dhe futet në një kamion duke prerë mushamanë e ngarkesës. Më pas, një bashkëpunëtor në Britani ndjek kamionin pas zbritjes nga trageti dhe e merr emigrantin në destinacion.

Skema

Artikulli i DailyMail:

Kontrabandistët e njerëzve po i transportojnë emigrantët nga Franca në Mbretërinë e Bashkuar duke i fshehur ata brenda makinave në tragete, përpara se emigrantët të hipin në kamionë në kuvertën e automjeteve në mes të udhëtimit. Një ish-shef i Forcave Kufitare, i cili informoi rreth metodës së kontrabandës së zbuluar rishtazi, e ilustruar sot në një grafik të MailOnline, e përshkroi atë si ‘informacion vërtet të dobishëm’ dhe tha se mund të kërkojë përmirësime në sigurinë në tragete dhe në Dover.

Kamionët ishin rruga më e zakonshme e përdorur nga udhëtarët pa leje përpara se siguria më e rreptë rreth porteve dhe Tuneli i Kanalit t’i shtynte kontrabandistët të ndryshonin taktikat e tyre për të favorizuar kalimet me anije të vogla. Këto kanë arritur nivele rekord këtë vit, me 1,200 që mbërrijnë me anije vetëm të shtunën. Emigrantët që fshihen në kamionë zakonisht hipin në to në Francën veriore përpara se të mbeten të fshehur derisa automjeti të hyjë në Britani.

Por metoda e përditësuar, me sa duket e pionierizuar nga bandat shqiptare, u përshkrua nga një kontrabandist i dënuar i njerëzve si ‘e lehtë’ dhe ‘me rrezik të ulët’ sepse kërkon vetëm që kontrabandisti ta fusë fshehurazi klientin e tij në traget brenda bagazhit të makinës së tij. Pasi kontrabandisti të ketë mbërritur në kuvertën e tragetit, emigranti hidhet nga automjeti dhe hipën në një kamion, zakonisht duke prerë pëlhurën e tendës.

Kontrabandisti më pas ia kalon targën e kamionit një bashkëpunëtori në Mbretërinë e Bashkuar, i cili e ndjek automjetin pasi ai largohet nga Doveri dhe e merr emigrantin pasi ai ndalet. Shoferi i kamionit nuk ka idenë për përfshirjen e tyre, por rrezikon të gjobitet deri në 10,000 paund nëse udhëtari i paligjshëm gjendet në automjetin e tij nga zyrtarët.

‘Nick’, një ish-ushtar i Ushtrisë Britanike i cili më parë ka punuar si kontrabandist njerëzish për një bandë shqiptare, zbuloi metodën në një podcast të ri të BBC-së. Makinat kalojnë nëpër kufirin e Mbretërisë së Bashkuar në Calais dhe mund të ekzaminohen nga oficerët e Forcave Kufitare, por duke pasur parasysh sasinë e trafikut, është e pamundur që ata të kontrollojnë të gjithë, tha Tony Smith, i cili drejtoi agjencinë nga viti 2012 deri në vitin 2013, për emisionin The Smuggler të Radio 4.

"Sa i përket kontrolleve manuale, a mund ta imagjinoni se si do të funksiononte kjo gjatë kalimeve të trageteve të verës me trafik të lartë? Do të shkaktonte reagime të forta nga industria e turizmit", tha ai.

Ndërkohë, kamionët kontrollohen për udhëtarë të paligjshëm në Calais dhe më pas u jepet paraprakisht leje për hyrje në Mbretërinë e Bashkuar, shpjegoi z. Smith. Kjo do të thotë që automjetet nuk ka gjasa të rishqyrtohen në Dover. I pyetur se çfarë mund të bënte Forca Kufitare në lidhje me migrantët që hipin në kamionë në mes të kalimit të Kanalit, ai u përgjigj: "Asgjë. Nuk ka asgjë që Forca Kufitare mund të bëjë në lidhje me këtë sepse ju tashmë jeni lejuar të hyni në Mbretërinë e Bashkuar nga oficeri i Forcës Kufitare i cili shqyrtoi automjetin tuaj në Francë.

"Ajo që ndodh në bordin e tragetit kur jeni në kuvertën e makinave është një çështje për kompaninë e trageteve, për sa i përket sigurisë së automjeteve.

"Do ta prishni ndjeshëm tregtinë nëse thoni se do të ndaloni dhe kontrolloni të gjithë në Dover."

"Ekzistojnë mundësi për ne që t’i devijojmë kamionët në hambare për inspektim dytësor nëse ka informacione specifike se automjeti i caktuar mund të transportojë mallra të ndaluara ose të kufizuara për qëllime doganore."