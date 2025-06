Kundërpërgjigjet Rusia. Sulmon Kievin me raketa balistike dhe dronë (VIDEO)

RUSI- Një ofensivë e madhe ruse në Kiev filloi herët të premten, me njësitë e mbrojtjes ajrore ukrainase që u përpoqën të kapnin raketa balistike dhe dronë. Zjarre të shkaktuara nga rënia e mbeturinave dhe sulmet me dronë u raportuan në ndërtesa në të gjithë Kievin, ndërsa Ukraina u përpoq të zmbrapste sulmin rus.

Kreu i komandës ushtarake të qytetit të Kievit, Timur Tkachenko akuzoi Rusinë për goditjen e zonave të banimit me sulmin me dron, duke thënë se një ndërtesë shumëkatëshe në lagjen Solomiansky të Kievit u dëmtua.

Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, raportoi gjithashtu për zjarre në lagjet Kholosivskyi dhe Narnytskyi të kryeqytetit ukrainas. Njësitë e mbrojtjes ajrore ukrainase janë vënë në gatishmëri në lagjen Obolon të Kievit, tha Klitschko në Telegram.

Dëshmitarët i thanë Reuters një seri shpërthimesh dhe të paktën një zjarri të madh në një moment pasi një dron u rrëzua. Tkachenko tha se një zjarr shpërtheu gjithashtu në një pallat apartamentesh në një zonë perëndimore, duke shtuar se fragmente nga dronët u gjetën në tre zona.

