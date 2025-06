Ancelotti e nis me barazim te Brazili

EKUADOR – Kur Ancelotti i tha ‘Po’ Brazilit, ai mund të kishte ende në mendje Kupën e Botës 1994, ku ishte asistent i Sacchit. Apo atë reklamë në të cilën Romario, Ronaldo, Denilson dhe Roberto Carlos po bënin sherr në një aeroport nën melodinë "Mas que nada".

Por ajo që ai ka në duar është një kopje e atij ekipi. Pa sheqer, pa jogo bonito (lojë të bukur) apo diçka të tillë. Një hije e asaj që ishte dikur.

Debutimi i Carlettos ngjante më shumë me një prolog sesa me një episod pilot, sepse ai ka pasur pak kohë për të bërë diçka që kur mbërriti. Ky Brazil nuk është ende Brazili i tij, por duke pasur parasysh atë që kemi parë, ai ka shumë punë për të bërë, nëse dëshiron që bota të ketë përsëri frikë nga Seleçao dhe që ne ta vendosim atë midis kandidatëve për të fituar Kupën e Botës 2026.

Në Guayaquil, pamë një ekip të dominuar nga Ekuadori, të bllokuar në gjysmën e tyre, të preokupuar me mbrojtjen e zonës së tyre dhe pa shkëndijën për të krijuar rrezik.

Carletto propozoi një formacion 4-3-3 me Casemiron, Gersonin dhe Bruno Guimaraesin në krye. Por Moisés Caicedo mori kontrollin dhe i barazoi ata. Ai mori kontrollin e mesfushës me një fizikalitet spektakolar dhe një dominim të lojës që Brazili nuk mundi ta kapërcente.

Ishte pak e frikshme të shihje Brazilin të bllokuar në gjysmën e vet, duke lëshuar topa të gjatë që fitoheshin nga Pacho, ose duke kërkuar topa të gjatë për anësorët e tyre, të cilët pothuajse kurrë nuk i mposhtnin mbrojtësit e tyre.

Vetëm në pjesën e dytë, dy veprime nga Vinicius, i vetmi lojtar brazilian me pak shkëlqim, e tronditën vërtet mbrojtjen ekuadoriane. Së pari, ai e uli Ordóñezin për t’i kthyer një top që Richarlison e humbi pa kujdes. Dhe më pas ia dha një top të mirë Casemiros, i cili arriti në buzë të zonës për ta gjuajtur butësisht në duart e Gonzalo Valles.

Ekuadori nuk e besoi kurrë plotësisht, sepse nëse do ta kishin besuar, do ta kishin kuptuar se Brazili kishte më shumë frikë se çdo gjë tjetër. Estupiñán u rrit në minutat e fundit, Yeboah e sprovoi nga distanca dhe Marquinhos e shumëfishoi veten për të larguar çdo top në ajër, ndërsa Ancelotti u përpoq të rregullonte me prekje kozmetike lojtar pas lojtari atë që do të kërkonte një restaurim të thellë.

Brazili do të kualifikohet për Kupën e Botës. Dhe pastaj do të shohim se kush i mund ata. Por ajo që mbetet nga debutimi i Ancelottit është pyetja nëse ai e di se në çfarë është përfshirë . Ke punë për të bërë, Carlo. Dhe shumë punë.