Horoskopi i Paolo Fox për të premten, 6 qershor 2025

Të dashur lexues, dita e premte sjell një frymë të re në qiellin astrologjik. Lëvizjet e planetëve nxisin dëshirën për të vepruar, për të zgjidhur situata të mbetura pezull dhe për të forcuar marrëdhëniet e rëndësishme.

Disa do të ndihen të frymëzuar nga energjia e tyre e brendshme, ndërsa të tjerë do të ndjejnë nevojën për të ngadalësuar dhe për t’u kujdesur për veten.

Është një ditë që kërkon vendosmëri, por edhe qetësi; një balancë mes impulsit dhe maturisë. Mos harroni se çdo shenjë ka mënyrën e vet për të përballuar sfidat dhe për të përfituar nga mundësitë.

Lexoni më poshtë parashikimin tuaj dhe përdoreni si një udhërrëfyes për të marrë vendime më të qarta dhe për të ruajtur qetësinë në momentet e ndjeshme.

♈ Dashi (21 mars – 20 prill)

Të premten, ndjesia për të vepruar do të jetë shumë e fortë. Do të ndiheni energjikë dhe të gatshëm të ndërmerrni iniciativa të reja. Dëshira për të nisur projekte apo për të eksperimentuar me diçka të ndryshme do të jetë e theksuar. Megjithatë, është mirë të veproni me maturi dhe të mos nxitoheni. Në dashuri, mund të mendoni për të rigjallëruar një marrëdhënie ose për të ndërmarrë një hap të rëndësishëm. Në punë, guximi dhe iniciativa do të vlerësohen. Këshilla e ditës: veproni, por jo verbërisht.

♉ Demi (21 prill – 20 maj)

Kjo ditë sjell nevojën për qetësi, ekuilibër dhe siguri. Do të kërkoni rehatinë dhe do të ndiheni më mirë në një mjedis të qetë. Është një ditë e përshtatshme për t’u përkujdesur për veten, për të kaluar kohë me njerëzit që ju bëjnë mirë ose për të rregulluar ambientin rreth jush. Kujdes me rënien në apati: qëndrueshmëria kërkon gjithashtu përkushtim. Në punë, ndershmëria dhe serioziteti juaj do të vihen re. Sugjerim: ruani qetësinë dhe mos e neglizhoni as shëndetin mendor.

♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Të premten do të jeni të kthjellët në mendime dhe shumë të aftë në komunikim. Kjo është një ditë shumë e mirë për takime, për të biseduar me ndikim dhe për të përçuar idetë tuaja. Do të keni ide të shpejta dhe do të kërkoni stimuj të rinj. Dita është e favorshme për studime, takime dhe për të eksploruar mundësi të reja. Vetëm kini kujdes që të mos shpërndaheni shumë në drejtime të ndryshme: zgjidhni një drejtim të qartë.

♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Do të jeni emocionalisht më të ndjeshëm se zakonisht. Intuita do të jetë shumë e fortë dhe do ta keni të lehtë të kuptoni gjërat përtej sipërfaqes. Do të ndjeni nevojën për të qëndruar pranë njerëzve të dashur ose për të kaluar kohë në shtëpi. Mos kini frikë të shprehni ndjenjat, por përpiquni të gjeni balancën mes asaj që jepni dhe asaj që merrni. Në punë, përqendrimi te ndjenjat dhe mirëkuptimi mund të jenë një avantazh.

♌ Luani (23 korrik – 22 gusht)

Do të ndiheni energjikë dhe plot vetëbesim. Dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes do të rritet, por këtë herë do të shoqërohet edhe me ide të qarta dhe me forcën për të marrë vendime. Do të jetë një ditë e mirë për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm, sidomos në punë apo projekte personale. Në dashuri, mund të ketë emocione të forta. Mbani mend të mos dominoni të tjerët, por të ndani suksesin dhe vëmendjen me ata që ju rrethojnë.

♍ Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo është një ditë kur kërkoni qartësi dhe rend. Do të ndiheni më mirë duke organizuar, duke planifikuar dhe duke ecur sipas një strukture. Detajet do të jenë shumë të rëndësishme për ju sot, prandaj është momenti i duhur për t’u përkushtuar te gjërat që kërkojnë saktësi dhe kujdes. Kini kujdes të mos bini në perfeksionizëm të tepruar: lejoni edhe pak fleksibilitet. Në punë, puna juaj e detajuar do të vihet re dhe vlerësohet.

♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Të premten do të ndjeni nevojën për qetësi dhe harmoni në marrëdhëniet tuaja. Do të kërkoni praninë e njerëzve që ju kuptojnë dhe do të përpiqeni të krijoni një ambient të këndshëm rreth vetes. Kjo ditë është e mirë për të forcuar lidhjet që keni ose për të njohur persona të rinj. Mundohuni të mos jeni të pavendosur dhe të merrni vendime më me vendosmëri. Në dashuri, qasja diplomatike do të ndihmojë shumë. Këshilla: ruani ekuilibrin dhe shmangni tensionet e kota.

♏ Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Do të ndiheni të përqendruar në veten tuaj, me dëshirën për të kuptuar më thellë ndjenjat dhe synimet që mbani brenda. Është një ditë e mirë për të reflektuar dhe për të lënë pas situata që nuk funksionojnë më. Përballuni me frikërat pa u trembur dhe përpiquni të bëni ndryshime që ju ndihmojnë të ecni përpara. Në punë, vendosmëria juaj do të sjellë rezultate. Këshilla: shfrytëzoni fuqinë tuaj të brendshme dhe mos u ndalni përballë pengesave.

♐ Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Do të ndiheni të motivuar, me dëshirë për të eksploruar dhe për të përjetuar diçka të re. Kjo është një ditë e mirë për udhëtime, për të mësuar gjëra të reja apo për të ndjekur një ide që ju frymëzon. Mos kini frikë të dilni nga rutina, por kujdes mos premtoni më shumë seç mund të përmbushni. Entuziazmi juaj do të jetë i lartë dhe mund të frymëzojë edhe të tjerët. Këshilla: ndiqni qëllimet tuaja, por mos harroni të mbani këmbët në tokë.

♑ Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Do të ndiheni të përqendruar dhe të organizuar. Kjo është një ditë e përshtatshme për të planifikuar, për të vënë rend në gjërat që keni nisur dhe për të përforcuar pozitat tuaja, në jetën personale apo në punë. Do të punoni me këmbëngulje dhe me objektiva të qarta. Mos kini frikë nga lodhja, sepse rezultatet do të vijnë me kohë. Kujdesuni gjithashtu për pushim dhe qetësi mendore. Këshilla: qëndroni të fokusuar dhe mos u shpërqendroni nga rruga juaj.

♒ Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Do të ndjeni dëshirë për të bërë gjëra ndryshe, për të provuar ide të reja apo për të shprehur më shumë origjinalitetin tuaj. Do të kërkoni pavarësi dhe do të shmangni rregullat e ngurta. Kjo është një ditë e mirë për të qenë krijues dhe për të ndjekur rrugë që reflektojnë vërtet se kush jeni. Megjithatë, mos e teproni me reagimet impulsive. Këshilla: shprehni veten në mënyrë të sinqertë, por mos u shkëputni nga realiteti.

♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Do të ndiheni emocionalë dhe të ndjeshëm. Kjo është një ditë e mirë për t’u përqendruar te vetja, për të reflektuar, për të medituar ose për të ndihmuar të tjerët. Do të ndjeni më shumë nevojën për qetësi, për art, muzikë apo një bisedë të thellë. Mos kini frikë të tregoni ndjenjat tuaja, por përpiquni gjithashtu të mbani një lidhje të shëndetshme me realitetin. Këshilla: dëgjoni zërin tuaj të brendshëm dhe mos nënvlerësoni intuitën. /noa.al