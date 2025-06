Realizoi golin e paharruar që tronditi Beogradin, Sokol Kushta: Me Serbinë duhet të fitojmë që të shkojmë në botëror!

TIRANE – Marrëdhënia dhe historia sportive futbollistike e Shqipërisë dhe Serbisë njeh pak kontakte, shumë tension, por edhe shumë gëzim dhe sukses në fakt. Brezat e rinj kujtojnë atë që ndodhi në Beograd, më 14 tetor 2014, ku kuqezinjtë u dhunuan nga tifozët barbarë serbë, ndërkohë sportivisht ne fituam 3 pikë, fituam kualifikimin dhe morëm pjesë për herë të parë në Europian në 2016-n në Francë, duke e bërë të pavlerë fitoren e tyre në ‘Elbasan Arena’ në tetor të vitit 2015-të.

Jo vetëm kjo, por nëse në Beograd u ngrit me dron flamuri kuqezi, më herët, apo saktësisht 38 vite më parë, Sokol Kushta e bëri të heshtë Beogradin me golin që i shënoi Partizanit me Flamurtarin.

Në një intervistë për Top Channel, njeriu dhe ish-sulmuesi i asaj bëme, flet në prag të ndeshjes ndaj Serbisë, më 7 qershor…

“Këto ndeshje kanë qenë dhe janë gjithmonë të tilla, nuk ndryshon historia, Vuajtjet historike i kalojnë eventet sportive, prandaj dhe ngarkesa për këto ndeshje është dhe do të jetë gjithmonë e madhe. Një gjë pozitive kishte ekipi që luajti atëhere që u fokusua më tepër tek ndeshja dhe çdo gjë më vonë u bë historike, ekonomike, partiake dhe politike”.

Sa e vështirë është për Sylvinhon të ndajë emocionet e lojtarëve nga përqendrimi te ndeshja?

“Vuajtjet e 1998-s, 99-tës dhe 2000-shit, Sylvinho nuk i ka kaluar, lojtarët kanë patur gjyshërit, bababllarët që kanë vuajtur, shumica e tyre erdhën në Shqipëri tek ne dhe ne u bëmë pjesë e atyre vuajtjeve. Eshtë pak e vështirë t’i mohosh, apo t’i largosh kosovarët dhe shqiptarët nga ajo ndjesi nacionaliste, prandaj unë ngul këmbë që vetë lojtarët duhet të marrin pjesën që i takon, nuk duhet të ndikohen nga emocionet”. Si është t’i shënosh gol një kundërshtari serb?

“Nuk ka ndonjë recetë, Partizani i Beogradit në ato vite, për mua vetëm Barcelonën kishte përpara, ishte një ekip i madh, nuk duhet ta lëmë anën sportive mënjanë, mos i ngatërroni gjërat. Ai ishte një ekip që një muaj më parë kishte mundur Interin 3-0 dhe ndjesia ndaj këtyre ekipeve është gjithmonë e madhe. Dhe një sulmues që të bëjë diferencën çfarë e ndryshon? Vetëm goli dhe kujt ja bën golin”.

Si ju duket Shqipëria përballë Serbisë sportivisht?

“Unë kam dëshirë vetëm të mos humbasim çdo gjë tjetër është pozitive për ne. Nga ana sportive Serbia ka lojtarë shumë të mëdhej individualisht, nuk mendojnë shumë për kombëtaren dhe ishallah vijnë edhe këtu me këtë mëndje. Ekipi direkt për në eliminatore që ne duhet të fitojmë, është Serbia”.

Shikojeni golin e Sokol Kushtes shënuar në Beograd 38 vite më parë: