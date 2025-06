E goditi në pikat më të dobta, cila është arma e re e përdorur nga Ukraina ndaj Rusisë?

Presidenti Vladimir Putin i Rusisë për muaj të tërë i ka portretizuar forcat e tij si gati për fitore në Ukrainë. Ai ka sugjeruar se ka pak arsye për të rënë dakord për një armëpushim, duke qenë se forcat ruse po përparojnë në fushën e betejës dhe janë të përgatitura të luftojnë për aq kohë sa zgjat. Dhe ka thënë se kur bëhet fjalë për trupat ukrainase, Moska ka arsye të besojë se “ne jemi gati t’i shkatërrojmë ato”. Kievi, gjatë fundjavës, ofroi kundërpërgjigjen e tij. Ukraina kreu një nga sulmet më të guximshme të luftës, duke futur dronë të fshehtë thellë në zemër të Rusisë dhe duke i lëshuar ata nga kamionë. Ajo shkatërroi ose dëmtoi të paktën një duzinë avionësh, përfshirë shumë nga bombarduesit strategjikë të Moskës me aftësi bërthamore, në pistat e Siberisë dhe Veriun e Largët të Rusisë. Por, nuk mbaroi me kaq. Shërbimet e Sigurisë së Ukrainës goditën shtyllat mbajtëse të Urës së Krimesë dje në mëngjes me një shpërthim nënujor të shkaktuar nga 1,100 kg TNT.

Sulmi ndaj “xhevahirit të Putinit”

Ura e Krimesë, e njohur edhe si Ura e Kerçit, konsiderohet si xhevahiri i projekteve të infrastrukturës të presidentit Vladimir Putin, i përshkruar në mediat ruse si “projekti i shekullit”. Ndërtimi i urës, e njohur edhe si Ura e Kerçit, përveçse është një lidhje transporti ekzistenciale e rëndësishme për popullsinë e gadishullit me Rusinë dhe një rrugë logjistike për forcat pushtuese ruse në Ukrainë, ka edhe një vlerë të jashtëzakonshme simbolike për Moskën. Projekti prej 4 miliardë dollarësh ishte një akt politik i hartuar për të vërtetuar aneksimin e paligjshëm të Krimesë nga Rusia në vitin 2014, pasi Krimea nuk është e lidhur me Rusinë nga toka dhe ura është lidhja e vetme e gadishullit me tokën kontinentale ruse.

Edhe pse nuk ka informacion zyrtar, disa media dhe profile ukrainase në rrjetet sociale spekulojnë se sulmi është kryer nga një dron nënujor i tipit “Mariçka”. I përshkruar si një “dron nënujor sulmi shumëfunksional”, Mariçka është projektuar për të shkatërruar një gamë të gjerë objektivash, nga anijet zbarkuese dhe transportuesit e raketave deri te transportuesit e urës dhe bunkerët bregdetarë, siç shkruan United24media.

Një mësim për Rusinë

“Bëhet fjalë për përpjekjen për t’i bindur rusët, nëse do të ketë sukses, se tani ka një arsye që ata të negociojnë seriozisht”, tha James M. Acton, bashkëdrejtor i programit të politikës bërthamore në Carnegie Endowment for International Peace. Luftërat janë të vështira për t’u përfunduar, tha Acton, pjesërisht sepse pala që mendon se po fiton shpesh sheh pak nxitje për të negociuar seriozisht ose për të ofruar ndonjë lëshim. Operacioni ukrainas e gërryen disi aftësinë e Rusisë për të sulmuar Ukrainën duke eliminuar disa nga avionët që forcat ruse kanë përdorur për të lëshuar raketa me rreze të gjatë veprimi drejt objektivave ukrainase. Kohët e fundit, Rusia ka intensifikuar sulme të tilla ndaj qyteteve ukrainase, me sulme rekord me dronë dhe raketa.

Ukraina ka kryer vrasje të profilit të lartë në qytetet ruse, ka shkaktuar kaos në objektet ruse të prodhimit të naftës , ka pushtuar një sipërfaqe të konsiderueshme të territorit rus përgjatë kufirit , ka shkatërruar marinën ruse në Detin e Zi, ka dëmtuar urën që lidh Rusinë me Krimenë e pushtuar dhe ka shpërthyer dronë mbi Moskën. Sa më shumë që Ukraina lufton në fushën e betejës, thonë analistët, aq më shumë ka gjasa që Kievi të drejtohet drejt sulmeve të tilla me ndikim dhe asimetrike. Operacioni ishte treguesi më i fundit se sa shumë e ka revolucionarizuar Ukraina luftën me drone. David Shimer, i cili shërbeu si drejtor për Ukrainën në Këshillin e Sigurisë Kombëtare gjatë administratës Biden dhe ndihmoi në mbikëqyrjen e përpjekjeve të SHBA-së, tha se operacioni tregoi se si ukrainasit ende kanë ndikim, edhe pse Presidenti Trump i tha Presidentit Volodymyr Zelensky të Ukrainës, në një takim famëkeq në Zyrën Ovale më herët këtë vit, se ai nuk “kishte letrat e duhura”. “Sigurisht që ata kanë letra”, tha Shimer. “Ata po përpiqen ta bëjnë presion Rusinë të ulet në tryezën e negociatave.”