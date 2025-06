Ankth në Kombëtaren shqiptare, ylli kuqezi përfundon në spital!

Tiranë- Duket se Kombëtarja shqiptare ka kaluar disa probleme gjatë grumbullimit përpara ndeshjes me Serbinë.

Sulmuesi i Kombëtares, Rey Manaj, ka përfunduar në spital, për shkak të një helmimi, që i ka sjellë dhe temperaturë të lartë.

Tre ditë ai ka marrë serume, por duket se e ka lënë pas dhe të enjten është rikthyer në stërvitje, duke e bërë në mënyrë të diferencuar.

Gjithsesi, trajneri Sylvinho po provon të gjejë skemën e duhur për këtë takim të zjarrtë, duke provuar në majën e sulmit Brojën dhe Dakun.

Shqipëria do të luajë me Serbinë mbrëmjen e 7 qershorit në “Arenën Kombëtare”, sfidë të cilën do të keni mundësi ta ndiqni drejtpërsëdrejti në DigitAlb.