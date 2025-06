Al Hilal zyrtarizon Simone Inzaghin. Paga marramendëse

Arabua Saudite – Al Hilal ka nënshkruar zyrtarisht me Simone Inzaghin, trajnerin italian i cili po largohet nga Interi pas katër sezonesh, duke arritur dy herë në finalen e Ligës së Kampionëve UEFA – duke humbur të dyja herët.

Humbja kundër PSG-së të shtunën e kaluar do të ketë përshpejtuar vendimin e Simone Inzaghit, i cili fillimisht e kishte ngritur kokën lart kur u largua për në Arabinë Saudite.

Milionat që Al Hilal i ka paguar Inzaghit për të pasuar Jorge Jesus, i cili u largua nga klubi i Riadit një muaj më parë, gjithashtu kanë ndihmuar. Trajneri 49-vjeçar italian do të fitojë 26 milionë euro në vit në secilin prej dy sezoneve të kontratës së tij.

Kampioni aziatik në vitin 2021, Al Hilal i João Cancelo dhe Rúben Neves është një nga pjesëmarrësit në Kupën e Botës për Klube.

