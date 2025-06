Horoskopi i Paolo Fox për të enjten, 5 qershor 2025 – Të gjitha shenjat nga Dashi te Peshqit

Mirë se vini në udhëtimin tuaj astrologjik për ditën e nesërme! Yjet flasin, kartat tregojnë rrugët, dhe Paolo Fox na udhëzon përmes dritës së tyre.

Kjo e enjte, shihet si një ditë ku yjet pëshpëritin mesazhe të fshehta dhe rrugë të ndritura për ata që dinë të dëgjojnë me zemër të hapur.

Qielli i 5 qershorit është i mbushur me kontraste të buta: drita e Diellit ndriçon rrugët për disa, ndërsa për të tjerë, Hëna e thellë sjell emocione që kërkojnë kujdes dhe përpunim të brendshëm.

Dashi (21 mars – 20 prill)

♈ Nesër, zjarri i Dashit do të ndriçojë me një dritë të re. Horoskopi zbulon një rizgjim të energjisë së brendshme. Merkuri dhe Marsi në aspekt të favorshëm ju japin fjalë të fuqishme dhe vendime të guximshme. Ata që punojnë me publikun ose në shitje kanë një avantazh të dukshëm. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë nga e kaluara – një shkëndijë e papritur mund të ndizet. Çiftet përjetojnë harmoni, por kujdes me tonet e larta. Një ëndërr mund të zbulojë të vërteta të fshehura – mos e shpërfillni. Paolo Fox ju këshillon të dëgjoni instinktin, por me maturi. Shëndeti është i mirë, por pak meditim apo yoga do t’ju bëjë mirë. Ndiqni yjet, por mos detyroni rrugën tuaj.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

♉ Qielli i nesërm hap krahët për Demin, ndërsa Venusi ju buzëqesh ëmbël. Horoskopi i ditës flet për bukuri dhe stabilitet. Në punë, hapen mundësi për ata që kanë nisur projekte në maj – vjen një frymë pozitive. Në dashuri, emocionet janë të qeta por të thella: çiftet gëzojnë përkujdesje të ndërsjelltë, ndërsa beqarët mund të marrin një ftesë intriguese. Paolo Fox ju fton të vini re detajet, gjestet, ndjesitë. Kujdesuni për trupin: flini mirë dhe ushqeheni lehtë. Hëna në shenjën tuaj sjell ëndrra profetike – mos i injoroni. Dëgjoni zemrën.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

♊ Nesër është dita juaj, Binjakë – mendje të mprehta e zemra kurioze. Horoskopi tregon një qiell të gjallë dhe plot gjallëri, me Diellin që ju ndriçon me forcë. Dita nis me një mesazh ose telefonatë që mund të ndryshojë humorin dhe planet. Në dashuri, jeni joshës por paksa kontradiktorë – kush ju do, duhet t’ju kuptojë përtej fjalëve. Beqarët përjetojnë emocione të papritura. Paolo Fox ju këshillon të mos e teproni – energjia është aty, por përdoreni me mençuri. Favorizohen aktivitetet që lidhen me studimin, komunikimin, shkrimin. Në mbrëmje, një ndjesi mallëngjyese do t’ju ndihmojë të reflektoni. Kartat thonë: është koha për rilindje mendore.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

♋ Qielli i së enjtes ndriçon me ngjyra të argjendta për ju, Gaforre të ndjeshme. Sipas Paolo Fox, dita sjell emocione të thella dhe ndjeshmëri të shtuar. Hëna është larg, por ndikon thellë në gjendjen tuaj. Në dashuri, çiftet ndjejnë nevojë për më shumë butësi dhe afeksion; beqarët gjejnë ngushëllim në miqësitë e vjetra. Në punë nuk këshillohet të bëni hapa të mëdhenj – përqendrohuni në forcimin e asaj që tashmë keni ndërtuar. Paolo Fox ju sugjeron të dëgjoni, të vëzhgoni, të lini heshtjen t’ju flasë. Një shëtitje vetëm apo një lexim frymëzues do t’ju ndihmojë. Intuita është busulla juaj – besojeni.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

♌ Nesër do të ndriçoni si kurrë më parë, Luan krenar. Dielli – aleati juaj – lidhet me Jupiterin dhe ju dhuron energji, optimizëm dhe një prani magjepsëse. Horoskopi i ditës flet për sukses profesional: një projekt mund të ecë papritur përpara. Në dashuri, ka momente të forta – partneri ju përkushtohet, por ju mos e dominoni situatën. Këshilla e Paolo Fox: pranoni dashurinë, mos e impononi. Në shëndet, kujdes me fytin dhe zërin. Kartat zbulojnë Diellin – simbol i fitores dhe qartësisë. Përdoreni këtë dritë për të larguar dyshimet e vjetra. Është koha të besoni në vetvete me zemër të hapur.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

♍ Qielli i së enjtes është i kthjellët, por kërkon përballje. Paolo Fox ju fton të mos lejoni që pasiguritë ose rregullat e tepruara t’ju frenojnë. Mërkuri – planeti juaj udhëheqës – ju jep kthjelltësi mendore, por rrezikoni të bëheni tepër kritikë. Në dashuri, kërkohet më shumë butësi: çiftet të shmangin debatet për gjëra të vogla, ndërsa beqarët mund të kuptojnë rëndësinë e humorit dhe lehtësisë. Në punë, një lajm i shumëpritur mund të vijë – ndoshta me ndonjë surprizë. Kartat tregojnë “të Marrosurin” – simbol i udhëtimit dhe çlirimit. Mos kini frikë të thyeni rutinën. Kujdesuni për tretjen dhe për ushqimin – trupi ju jep shenja.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

♎ Yjet nesër ju buzëqeshin me elegancë. Venusi në aspekt të favorshëm ju fton drejt harmonisë dhe bukurisë – dy prej thelbësive më të dashura për ju. Sipas Paolo Fox, e enjtja është ideale për të rikthyer një ekuilibër të humbur. Në dashuri, emocionet bëhen të lehta dhe të sinqerta: ata që kanë pasur mosmarrëveshje mund të gjejnë paqe, ndërsa beqarët ndihen të frymëzuar për të krijuar – qoftë një poezi apo një ndjenjë të re. Në punë, kini kujdes me detajet: një kontratë apo përgjigje e rëndësishme mund të vijë. Paolo Fox ju sugjeron të ngadalësoni dhe të shijoni bukurinë e gjërave të vogla. Karta e tarotit është Temperanca: është koha për shërim dhe pranueshmëri pa tension. Kujdesuni për lëkurën dhe frymëmarrjen.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

♏ Hëna ju prek thellë nesër, duke zgjuar anën tuaj më të ndjeshme. Horoskopi i Paolo Fox ju paralajmëron për kujdes në marrëdhënie – intuita është e mprehtë, por mund të çojë në keqkuptime. Në dashuri, flisni hapur, edhe nëse ndjenjat janë të përziera. Në punë, një takim mund t’ju trazojë: vlerësoni mirë çdo propozim apo drejtim të ri. Dita është veçanërisht e favorshme për ata që merren me art, psikologji apo spiritualitet. Karta e tarotit është Hëna: misteri ju udhëheq – mos kini frikë nga hija, aty fshihen thesaret. Kujdesuni për gjumin dhe tretjen – dëgjoni veten në qetësi. E vërteta flet me zë të ulët, por të qartë.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

♐ Horizonti hapet dhe shigjeta juaj synon drejt qëllimeve të reja. Sipas Paolo Fox, kjo është një ditë e mbushur me aventura – edhe në sferën e mendjes. Studimet, udhëtimet dhe idetë e reja janë të favorizuara. Kush kërkon punë mund të krijojë kontakte interesante. Në dashuri, zemra juaj është e lehtë, por jo e cekët – një gjest i papritur do të forcojë lidhjen. Beqarët ndriçojnë me një dritë të veçantë. Këshilla e ditës: kultivoni gëzimin, por pa e humbur masën. Karta e tarotit është Qerretari: ecni përpara, por me maturi. Kujdesuni për mëlçinë dhe muskujt, sidomos nëse bëni sport. Një lajm i papritur do të sjellë gëzim.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

♑ Qielli juaj është i qëndrueshëm, por një erë e re sfidon strukturat e zakonshme. Paolo Fox ju fton të lironi kontrollin aty ku nuk është i nevojshëm. Në punë, mund t’ju ofrohet një përgjegjësi e madhe – mos hezitoni, përqafoni sfidën. Në dashuri, është koha për të dëgjuar më shumë dhe për të folur më pak: ata që ju duan, kanë nevojë për praninë tuaj emocionale. Karta e tarotit është Papa: mençuri, durim dhe autoritet me zemër. Kujdes me gjunjët dhe shpinën – mos mbani pesha të panevojshme, as simbolikisht. Çdo hap që hidhni sot është një tullë në themelin e të ardhmes suaj – bëjeni të fortë, por edhe të ngrohtë.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

♒ Yjet ju pëshpëritin fjalën ndryshim. E enjtja sjell dëshirë për liri dhe rigjenerim. Në dashuri, keni nevojë për hapësirë personale – flisni qartë me partnerin, por pa fjalë që lëndojnë. Beqarët do të kenë takime tërheqëse me persona të pazakontë. Në punë, jeni të frymëzuar, por mund të shpërqendroheni – organizoni prioritetet. Paolo Fox ju këshillon të gërshetoni krijimtarinë me rregullin. Karta e tarotit është Ylli: ëndrrat mund të bëhen realitet, nëse i shoqëroni me besim dhe veprim. Kujdes me sistemin nervor dhe mushkëritë – frymëmarrje të thella dhe ecje në natyrë. Një intuitë e natës do të hapë horizonte të reja – dëgjojeni me vëmendje.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

♓ Valët qiellore lëkunden butë, por me thellësi. Horoskopi i Paolo Fox ju udhëheq drejt një udhëtimi të brendshëm, të mbushur me kujtime, ëndrra dhe dëshira që presin të marrin formë. Hëna ju mbron, por gjithashtu ju ekspozon ndaj ndjeshmërisë së tepërt. Në dashuri, fjalët kanë peshë – flisni me zemër, por me butësi. Në punë, do të shfaqet një zgjedhje që lidhet me etikën – ndiqni atë që ndjeni si të drejtë. Mos u fshihni pas heshtjes. Karta e tarotit është Bota: përmbushje dhe harmoni. Kujdes me humorin – dilni, kërceni, afroheni me njerëz që ju bëjnë të ndiheni mirë. Shpirti juaj ka nevojë për poezi, jo vetëm për përgjigje. Është koha për të mbyllur një kapitull dhe për të filluar një tjetër me shpresë. /noa.al