Ankth dhe panik? Kjo teknikë e thjeshtë e frymëmarrjes është më e fuqishme se ilaçet

Ankthi dhe stresi? Luftoni me frymëmarrjen alternative të hundës – teknika që qetëson mendjen dhe trupin. Ndiqni këtë ushtrim 3-minutësh për të qetësuar trurin dhe zemrën – e thotë shkenca

Ankthi dhe stresi janë bërë pjesë e përditshmërisë për shumë njerëz. Sipas një studimi të publikuar nga Universiteti i Kalifornisë në Los Anxhelos (UCLA), 25% e atyre që vuajnë nga çrregullime ankthi nuk marrin asnjë formë trajtimi, ndonëse kjo është diagnoza më e përhapur e shëndetit mendor në botë.

Format më të zakonshme të ankthit përfshijnë:

Ankthi i përgjithësuar: shqetësime të vazhdueshme, mendime katastrofike;

Çrregullimi obsesiv-kompulsiv (OCD): mendime dhe sjellje të pakontrollueshme;

Çrregullimi i panikut: sulme të papritura frike të fortë dhe simptoma fizike (si gulçim dhe palpitacione);

Stresi post-traumatik (PTSD): ndjenja frike dhe tensioni pas ngjarjeve traumatike.

—

🧘‍♀️ Frymëmarrja dhe truri: çelësi i qetësimit

Gjatë një sulmi ankthi, ndjesia më e zakonshme është mungesa e ajrit – frymëmarrja bëhet e cekët, diafragma bllokohet dhe zemra rreh fort. Kjo çon në një reagim zinxhir në trup dhe mendje, duke përkeqësuar ndjenjën e ankthit.

Por ekziston një teknikë e lashtë që mund ta zhbllokojë këtë rreth vicioz: Pranayama, ose më saktë, frymëmarrja alternative e hundës – Nadi Shodhana.

—

💨 Çfarë është Nadi Shodhana?

Nadi Shodhana është një teknikë e yogas që nënkupton pastrimin e kanaleve të energjisë përmes kontrollit të frymëmarrjes. Në thelb, kjo metodë:

Qetëson sistemin nervor,

Balancëon hemisferat e trurit,

Redukton tensionin emocional,

Rregullon ritmin e frymëmarrjes dhe pulsit,

Nxit qartësi mendore dhe pushim të brendshëm.

—

📚 Çfarë thotë shkenca?

Një studim i botuar nga Universiteti i Bostonit në “Journal of the American Medical Association” (2000) zbuloi se frymëmarrja diafragmatike e ngadaltë ka efekte të krahasueshme me trajtimet farmakologjike në reduktimin e ankthit. Kjo do të thotë që trupi reagon fuqishëm ndaj ritmit të frymëmarrjes – dhe nëpërmjet saj, mund të rikthejmë qetësinë.

—

🧘‍♂️ Si ta praktikoni frymëmarrjen alternative të hundës?

1. Gjeni një vend të qetë dhe uluni në një pozicion të rehatshëm.

2. Vendosni dorën e majtë në prehër.

3. Me dorën e djathtë bëni "shenjën e paqes" dhe përdorni gishtin e madh për të mbyllur hundën e djathtë dhe gishtin unazë për të mbyllur hundën e majtë.

4. Mbyllni hundën e djathtë, dhe thithni ngadalë nga hunda e majtë.

5. Mbyllni hundën e majtë, hapni atë të djathtën dhe nxirrni frymën ngadalë nga hunda e djathtë.

6. Tani thithni nga hunda e djathtë, mbylleni dhe nxirrni nga hunda e majtë.

7. Vazhdoni këtë cikël për 3–5 minuta.

Pas përfundimit, merrni frymë normalisht për disa çaste para se të hapni sytë dhe të vazhdoni ditën.

—

🌿 Kur ta përdorni këtë teknikë?

Kur ndjeni tension të brendshëm ose ankth,

Para gjumit për një natë më të qetë,

Para një situate stresuese (si takime pune, testime, prezantime),

Si pjesë e përditshme e rutinës suaj për mirëqenie. /noa.al