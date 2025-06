Detaje tronditëse nga festat e shthurura të Diddy-t/ Reperi detyronte burrat të kryenin mardhënie me të dashurën e tij Cassie Ventura

SHBA- Ndërsa gjyqi i Diddy-t vazhdon, gjithnjë e më shumë informacione po dalin në dritë rreth jetës së "manjatit" të industrisë muzikore. Ai akuzohet për trafikim qeniesh njerëzore, abuzim seksual dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale, ndërsa prokuroria pretendon se ai kishte ngritur një rrjet të tërë kriminal rreth shfrytëzimit seksual dhe dhunës ndaj grave.

Nëse shpallet fajtor, ai përballet me një dënim me burgim të përjetshëm. Edhe pse ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat, dëshmitë e dëgjuara deri më tani në gjykatë duket se e bëjnë pozicionin e tij më të vështirë. Mëngjesin e së mërkurës, më 4 qershor, një shoqërues mashkull që kishte punuar me të në të kaluarën, dëshmoi për përvojën e tij.

Sipas padisë, 37-vjeçari Sean Deering ishte një nga rreth dhjetë burrat e punësuar nga producenti muzikor për festat e çmendura që ai po organizonte. Detyra e burrave ishte të kryenin marrëdhënie seksuale me të dashurën e atëhershme të Diddy-t, Cassie Ventura.

Siç pranoi ai, Sean Combs e kishte takuar në një hotel të njohur në Beverly Hills, si dhe në një apartament në Los Angeles, të cilin ai beson se i përkiste Cassie-t. Ai madje tha se gjatë këtyre takimeve, të vetmit njerëz në dhomë ishin ai vetë, Diddy dhe Cassie Ventura.

"Ishim vetëm unë, ai dhe ajo. Cassie ishte gjithmonë shumë optimiste, personi më i sjellshëm dhe më i respektueshëm. Ajo ishte e ndershme gjatë gjithë kësaj përvoje ", tha ai.

Në një intervistë për People, Dearing thotë se nuk është i interesuar për publicitetin dhe thekson se arsyeja e vetme pse ai zbuloi identitetin e tij ishte për t’i dhënë pak besueshmëri historisë së Cassie Ventura.

"Dua më të mirën për të, sepse është një zonjë e fortë. Ajo është e mrekullueshme dhe mbi të gjitha, dua respektin e saj", vuri në dukje ai.

Ai shtoi se u takua me Diddy-n dhe Cassie Ventura rreth 12 herë, dhe ndër të tjera, tha se reperi nuk dukej rehat gjatë takimeve të tyre.

"Ishte sikur të ishte në një pozicion të vështirë. Ai kurrë nuk më preku ", tha ai, ndërsa sqaroi se kurrë nuk kishte parë ndonjë abuzim fizik nga Combs ndaj Ventura.