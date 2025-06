Zelensky kërkoi takim ‘ballë për ballë, Putin: Nuk negocioj me terroristë!

"Regjimi i Kievit, tashmë i paligjshëm, po degjeneron në një organizatë terroriste", tha Presidenti rus Vladimir Putin, i cituar nga agjencia shtetërore ruse Tass, pas sulmeve ndaj trenave natën midis të shtunës dhe të dielës, të cilat Moska ia atribuoi ukrainasve. Sulmet, shtoi Putin, kishin për qëllim prishjen e negociatave të Stambollit.

Kjo është edhe arsyeja pse presidenti rus deri më tani e ka refuzuar ofertën e Zelensky-t, i cili kishte propozuar një takim ballë për ballë midis dy udhëheqësve të paraprirë nga një armëpushim. "Ne jemi gati të takohemi menjëherë", tha udhëheqësi ukrainas. "Pse një armëpushim para takimit? Sepse do të takohemi dhe nëse nuk ka marrëveshje, asnjë dëshirë për të ulur tensionet dhe asnjë ide se si ta përfundojmë atë, atëherë armëpushimi do të përfundojë në të njëjtën ditë. Nëse e kuptojmë se mund të vazhdojmë dialogun dhe jemi gati të marrim masa të përshtatshme për uljen e tensioneve, atëherë do ta vazhdojmë armëpushimin. Me monitorimin amerikan dhe garancitë amerikane për ndërmjetësim", tha Zelensky.

Por Putin tha se mbajtja e një samiti me Zelensky-n do të ishte ekuivalente me "negocimin me terroristët". "Si mund të mbahen takime të tilla në këto kushte? Për çfarë mund të flasim?" pyeti Putin, i cituar nga Tass. "Kush negocion me ata që mbështeten te terrori? Me terroristët?" Dhe nuk ka asnjë dyshim për një armëpushim: "Pse duhet të inkurajohen duke dhënë një armëpushim në operacionet ushtarake që do të përdoren për të furnizuar regjimin me armë perëndimore, për të vazhduar mobilizimin e detyruar dhe përgatitjen për akte të tjera terroriste të ngjashme me ato të kryera në rajonet Bryansk dhe Kursk?" tha Putin.

Natën midis të shtunës dhe të dielës, dy sulme shkaktuan shembjen e dy urave në rajonet Bryansk dhe Kursk. Në rastin e parë, u godit një tren pasagjerësh, duke rezultuar në shtatë vdekje dhe mbi njëqind të plagosur. Në të dytin, u godit një tren mallrash.

Hetuesit rusë pretendojnë se të dy shembjet u shkaktuan nga shpërthimet dhe se sulmet ishin "pa dyshim të organizuara nga shërbimet sekrete ukrainase".