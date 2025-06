U shit për 100 mijë euro, sekuestrohet ara me sipërfaqe 9000m2 në Fushë-Prezë

Me urdhër të Prokurorisë së Tiranës, është sekuestruar një arë me sipërfaqe 9000m2 në Fushë-Prezë.

Siç bëhet me dije në njoftimin e Prokurorisë, sekuestroja ka ardhur pas kallëzimit të bërë nga shtetasi me inicialet M.D, se toka e gjyshit të tij nuk figuronte më në pasurinë e familjes.

Pas hetimeve, rezulton se shtetasi Altin Topalli e ka përvetësuar padrejtësisht këtë tokë dhe e ka shitur për vlerën 100 mijë euro.

Kur është marrë në pyetje lidhur me këtë pasuri që rezulton të jetë jo vetëm e tij, por e të gjithë familjes që prej vitit 1992, ai ka dhënë dy versione.

“Rezulton se shtetasi A.T. zotëronte këtë pasuri. I pyetur për blerjen, shtetasi A.T. ka dhënë dy versione për pasurinë, një herë se prona ka qenë e babait të tij dhe ai disponon dokumentacion të vjetër dhe më pas ka deklaruar se e ka blerë. Ndërkohë që nuk ka të dhëna se shtetasit e mësipërm kanë pasur aftësi paguese dhe burim për të paguar shumën e parave prej 62.203.500 lekë apo (450.000 Euro) të paguar për blerjen e pasurisë. Këtë pasuri shtetasi A.T. ia dhuron në vitin 2016 shtetases B.V, e përfaqësuar me prokurë nga A.V. Ky shtetas shpjegoi se pasurinë e mësipërme e ka blerë në vlerën 100.000 Euro nga A.T”, thotë Prokuroria.