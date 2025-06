4 qershor 2025, 12:00 – Sulmuesi spanjoll Álvaro Morata po mendon rikthimin në La Liga, ku interes për të kanë shfaqur klubet Sevilla dhe Getafe, raporton Sky Sports. Morata, i cili aktualisht luan për Galatasarayn, nuk e ka përjashtuar mundësinë e kthimit në vendlindje.

Lojtari, i lindur në 1992 dhe me eksperiencë në klube si Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus dhe Chelsea, tha se vendimi do të bazohet kryesisht në arsye personale dhe familjare. “Do të doja të kthehesha në Spanjë,” deklaroi Morata, duke theksuar se do të bëjë një zgjedhje që do ta bëjë familjen e tij të lumtur.

Ai ka ende gjashtë muaj kontratë me klubin turk, por sinjalet e tij janë tregues se negociatat për rikthimin në La Liga mund të avancojnë këtë verë.