Plagosja e 15-vjeçarit në picerinë në ‘Ali Dem’, gjendet pistoleta tip stilolaps që përdori autori

Tiranë- Është gjetur nga policia e Tiranës pistoleta që ka përdorur 21-vjeçari Aldo Neziri për të plagosur 15-vjeçarin, në zonën e “Ali Demit”.

Mësohet se ai ka përdorur një pistoletë tip stilolaps, gjatë konfliktit me 15-vjeçarin në picerinë ku ai punonte. Arma ishte hehdur në tokë, në rrugën “Riza Çuka” Laprakë. I mituri mbeti i plagosur në shpatull dhe ndodhet ende në spital, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore.

Njoftimi i policisë:

Në vijim të veprimeve hetimore të kryera me qëllimin dokumentimin e plotë të ngjarjes së ndodhur me datë 01.06.2025, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, në rrugën “Riza Çuka” Laprakë, kanë gjetur dhe sekuestruar armën atipike me të cilën shtetasi A. N, 21 vjeç, dyshohet se plagosi 15-vjeçarin.