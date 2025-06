PPE pranon kërkesën e Berishës: Misioni faktmbledhës do të dërgohet në Shqipëri!

Bruksel- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ndodhet në Bruksel ku ka zhvilluar disa takime, ndërsa mbajti një fjalë dhe në asamblenë Parlamentar të Partisë Popullore Europiane. Gjatë një intervistë të dhënë për SYRI TV, kryedemokrati Berisha u shpreh se, PPE do të sjellë në Shqipëri një mision faktmbledhës, sepse kartelet shqiptare paraqesin një rrezik të madh për vendet e Europës.

Ai deklaroi se, në të gjitha takimet është dënuar ajo që e quan farsë elektorale në çdo aspekt të saj. Gjithashtu Berisha tha se Rama me 92 përqind të votave në qarkun e Fierit nga Diaspora, me 90 përqind të votave në Vlorë, i afrohej Asadit dhe tejkalon Putinin dhe Lukashenkon e Bjellorusisë.

Gjithashtu ai tha se kjo është një betejë që vazhdon dhe se demokratët në betejën e tyre kundër asaj që e cilëson si narkoshtet do të mobilizojnë të gjithë potencialet që PPE disponon.

Intervista: Pyetje: Zoti Berisha, çfarë do të thotë një mision faktmbledhës nga Partitë Popullore Europiane?

Sali Berisha: Së pari, kjo ishte një ditë intensive takimesh të shumta me personalitete që kanë fokus dhe interesa direkti për zhvillimet në rajonin tonë dhe në Shqipëri. Dhe paraqitëm para tyre të gjithë shëmtinë e farsës elektorale të 11 Majit, dirigjimin e kësaj farse nga narkodiktatori i vendit, Edi Rama dhe përmasat e pjesëmarrjes në këtë farsë të narkoshtetit shqiptar. Së dyti, siç mbase e pe dhe e dëgjove, gjeti mirëkuptim të plotë kërkesa jonë për dërgimin e misioni faktmbledhës pasi Shqipëria paraqet një rrezik madhor. Krimi shqiptar, kartelet e drogës të Shqipërisë paraqesin një rrezik madhor jo vetëm për liritë dhe të drejtat e shqiptarëve, për votën e tyre, por për rajonin dhe Europën si eksportues kryesor të drogave të forta që vijnë nga Lindja dhe nga Amerika Latine.

Shqiptarët duhet ta dinë se në këtë takim shumë të rëndësishëm, lidhur me kërkesat tona dhe farsën elektorale në Shqipëri, u shpreh presidenti i PPE, Manfred Veber, sekretarja Dolores Montserrat dhe diskutantë të tjerë, sekretari ekzekutiv i CDI, Antonio Isturiz Lopez. Përveç këtyre, ne zhvilluam një seri takimesh me përfaqësues të partive kryesore, anëtare të PPE dhe programuam me ta bashkëveprime të përbashkëta për suksesin e përpjekjes sonë në luftën pa kompromis kundër narkoshtetit shqiptar.

Pyetje: Në fjalët tuaj ju thatë se keni shumë dokumente që vërtetojnë farsën elektorale të 11 Majit. Dorëzuat ndonjë dokument sot? Për çfarë i vendosët në dijeni përfaqësuesit e PPE?

Sali Berisha: Ne paraqitëm dokumente tek përfaqësuesit kryesorë, dhe vazhdojmë të paraqesim dokumente. Ne gjithçka e kemi të bazuar në dokumente zyrtare të pakundërshtueshme. Farsa elektorale e 11 Majit është më e shpifura që është zhvilluar në Europë që nga rënia e Perdes së Hekurt gjer sot. Në këtë farsë, në disa aspekte, Edi Rama me 92 përqind të votave në qarkun e Fierit nga Diaspora, me 90 përqind të votave në Vlorë, i afrohej Asadit të Rusisë dhe tejkalon Putinin dhe Lukashenkon e Bjellorusisë.

Pyetje: A mund thotë Sali Berisha se Partia Popullore Europiane është pika e tij më e fortë në arenën ndërkombëtare duke parë atë që ka ndodhur ditën e sotme?

Sali Berisha: Partia Popullore Europiane është mbështetësja më e fuqishme si institucion ndërkombëtar i PD dhe këtë ajo e dëshmoi me rezolutën e Valencias, me të cilën 10 ditë para se të zhvillohen zgjedhjet, farsa elektorale e 11 Majit u dënua në të gjitha aspektet. Dhe këtu i referuan edhe rezolutës së Valencias. Pra, farsa elektorale ishte e paralajmëruar nga rezoluta e Valencias. Natyrisht kjo është një betejë që vazhdon dhe ne në betejën tonë kundër narkoshtetit do mobilizojmë të gjithë potencialet që PPE disponon. Për ta ditur shqiptarët, Edi Rama ka nisur me urgjencë pasi mori vesh praninë tonë këtu, 2 përfaqësues të narkoshtetit, njëri prej të cilëve është…

Pyetje: Ku e morët vesh këtë informacion zoti Berisha?

Sali Berisha: E mora këtë informacion, njëri prej të cilëve është pastori pa Bibël, që ka për Bibël, manifestin komunist, që nuk ka asgjë të përbashkët me një pastor, siç është Toni Gogu, dhe tjetri një Etjen Xhafaj, i cili vjen në mision për të larë mëkatet e tij, por do ikin me turp siç do vijnë.

Pyetje: Edhe një pyetje të fundit, pas rezolutës së miratuar nga një organizatë që ka 108 forca politike, a prisni një tjetër rezolutë të miratohet nga PPE pas 11 Majit?

Sali Berisha: Ne nuk paraqitëm këtu rezolutë pasi rezoluta ishte miratuar më 30 prill me të gjithë problemet që u konstatuan në zgjedhjet. Por deklarata e presidentit të Partisë Popullore Europiane, sekretarit të përgjithshme të saj dhe të pranishmëve këtu ishin deklarata shumë të hidhura për narkoregjimin e Tiranës dhe mbështetje të plota për PD-në dhe popullin opozitar që votoi në kushte terrori dhe në kushte dhune të gjithanshme me 11 Maj.

PPE pranon kërkesën e Berishës: Mision faktmbledhës do të dërgohet në Shqipëri

BRUKSEL- Partia Popullore Europiane (PPE) ka vendosur të përfshijë Shqipërinë në axhendën e saj për misione verifikimi. Vendimi erdhi pas kërkesës së Kryetarit të PD, Sali Berisha, i cili kërkoi ndihmën e PPE-së dhe partive simotra gjatë fjalës së tij në asamblenë politike të PPE në Bruksel për të dërguar një mision faktmbledhës në vendin tonë.

Sekretarja e Përgjithshme e PPE-së, Dolors Montserrat, deklaroi: “Vendosëm të bëjmë dy misione, një në Liban dhe një në Moldavi, por tani do ta vendosim si prioritet edhe Shqipërinë. Mendoj se është një ide e mirë kur na kërkoni diçka, ndaj do ta vendosim si një nga prioritetet dhe objektivat tona që të bëjmë një mision në Shqipëri.”

Në fjalën e tij, Berisha kërkoi zyrtarisht që PPE dhe partitë simotra të angazhohen në dërgimin e një misioni faktmbledhës në Shqipëri. Berisha theksoi se ky mision ka rëndësi të madhe për Shqipërinë dhe Evropën.

“Shqipëria është një eksportuese e madhe kriminaliteti, droge dhe emigrantësh. Ky mision do të kishte vlerë të madhe për të gjithë”, deklaroi ndër të tjera Berisha.