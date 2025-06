Maska me fytyrë njeriu dhe uniforma policie, dalin pamjet nga operacioni me 4 të arrestuar në Fier (EMRAT)

FIER- Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me operacionin policor, “Procedimi” ku u godit një grup kriminal që trafikonte armë zjarri dhe lëndë narkotike. Në lidhje me këtë operacion janë ushtruar 13 kontrolle në banesa automjete dhe magazina, ku si rezultat janë arrestuar katër persona më rrezikshmëri të lartë shoqërore. Të arrestuarit janë identifikuar si Boran Buzi, Niko Osma, Qamil Shurdhi dhe Besim Buzi. Gjithashtu po punohet për kapjen e bashkëpunëtorëve të tyre.

Grupi rezultoi i përfshirë në kultivimin dhe shpërndarjen e kanabisit në Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës. Operacioni u zhvillua në disa pika të vendit, ku u kryen 8 kontrolle banesash, 2 kontrolle në ambiente të dyshuara si magazina armësh, dhe 3 kontrolle automjetesh.

Siç shihet nga pamjet e shpërndarë nga policia, janë sekuestruar maska me fytyrë njeriu, arme, municione dhe unifroma policie. Policia gjatë këtij operacioni ka sekuestruar 4000 fidanë kanabisi, 3 armë zjarri automatike, 2 armë gjahu dhe 636 fishekë. Gjithashtu janë sekuestruar 5000 fara kanabisi, 2 radio të ngjashme me ato të Policisë, 2 uniforma policie dhe 1 maskë me paruke. Janë sekuestruar edhe 3 automjete dhe 10 celularë.