Tërmet i fortë në Turqi. Humb jetën një 14-vjeçare, plagosen 69 persona (VIDEO)

TURQI- Një tërmet i fortë ndodhi në Mesdhe në orën 02:17. Dridhja u ndje në shumë qytete, përfshirë Izmirin, Antalian, Aydinin, Denizlin, Manisën dhe Muglanë. AFAD njoftoi se tërmeti ndodhi në brigjet e rrethit Marmaris të Muglasë me një magnitudë prej 5.8 rihter. Një vajzë 14-vjeçare humbi jetën për shkak të një sulmi paniku gjatë tërmetit.

Gjatë tërmetit në Fethiye, 14-vjeçarja Afranur Gunlu u dërgua në spital për shkak të një ataku paniku, por për fat të keq humbi jetën pavarësisht të gjitha ndërhyrjeve. Në Mugla dhe rrethet e saj 69 qytetarët u hodhën nga lartësitë për shkak të panikut. Ekzaminimet dhe trajtimet e 46 qytetarëve vazhdojnë në urgjencë.

❗️🇹🇷 – A 6.2 magnitude earthquake struck the Dodecanese Islands and Turkey’s western coast, centered in the Aegean Sea at a depth of 10 km (6.2 miles), per USGS. Felt across Greece and Turkey, the quake hit a seismically active region along the African-Eurasian tectonic plate… pic.twitter.com/27gCaB2kt8