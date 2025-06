Shqipëria drejt një “pushtimi” turistik deri në vitin 2030 – “Një thesar i fshehur që nuk është më i fshehur”

Shqipëria është në prag të një transformimi të paprecedent turistik. Sipas një analize të publikuar së fundmi nga e përditshmja britanike The Express, vendi ynë mund të përballet me një “pushtim turistik” deri në vitin 2030, me numrin e vizitorëve të huaj që pritet të trefishohet dhe të kapë shifrën e 30 milionë turistëve në vit.

Sipas të dhënave zyrtare:

Në vitin 2015, Shqipëria u vizitua nga mbi 3 milionë turistë;

Në vitin 2019, ky numër arriti në 6 milionë;

Ndërsa në vitin 2023, pas pandemisë, u regjistruan mbi 10 milionë vizitorë, me një rritje prej 56% krahasuar me periudhën para-COVID.

Kjo e pozicionon Shqipërinë si vendi i tretë në botë për rritjen më të shpejtë të turizmit, pas Katarit dhe Porto Rikos.

Investime strategjike dhe projekte luksoze në horizont

Rritja e shpejtë ka tërhequr edhe vëmendjen e investitorëve ndërkombëtarë. Një nga projektet më të mëdha është ai i çiftit Jared Kushner dhe Ivanka Trump, të cilët kanë marrë miratimin për ndërtimin e një hoteli super luksoz në ishullin e Sazanit, me një vlerë investimi prej 1.4 miliardë dollarësh.

Krahas kësaj, vendi po përjeton një bum ndërtimesh të resorteve dhe infrastrukturës turistike përgjatë Rivierës shqiptare.

Rritje që sjell pasiguri: mjedisi dhe banorët lokalë në presion

Megjithatë, ekspertët e turizmit dhe mjedisit ngrejnë shqetësime për ritmin e vrullshëm të zhvillimit.Uesli Didani, drejtues i portalit lokal Saranda Web, thekson për The Telegraph se:

“Disa projekte janë realizuar pa planifikim afatgjatë, çka ka sjellë dëmtime të konsiderueshme të mjedisit. Në Sarandë, për shembull, mbetjet e ndërtimit janë hedhur në det.”

Një tjetër pasojë e drejtpërdrejtë e bumit turistik është edhe rritja e çmimeve të qirave dhe shërbimeve në zonat bregdetare, çka po e bën jetesën gjithnjë e më të papërballueshme për banorët vendas.

Nga Syri i Kaltër te Butrinti – Shqipëria nuk është më një “sekret i ruajtur”

Dikur një destinacion i panjohur në hartën e turizmit europian, Shqipëria ofron sot një përzierje tërheqëse të natyrës së paprekur, historisë së pasur dhe çmimeve konkurruese. Asetet më të vizituara përfshijnë:

Syri i Kaltër – një burim malor magjepsës;

Teleferiku i Dajtit – që ofron një pamje panoramike mbi Tiranën;

Parku Kombëtar i Butrintit – një nga destinacionet më të rëndësishme arkeologjike në Ballkan.

Rikapitulim: Shqipëria në prag të një epoke të re turistike

🔹 30 milionë turistë deri në 2030🔹 Top 3 në botë për rritje të turizmit🔹 Investime miliarda dollarëshe në strukturat turistike🔹 Shqetësime për mjedisin dhe banorët lokalë

Qeveria shqiptare dhe autoritetet lokale kanë në dorë tashmë sfidën e madhe: të balancojnë zhvillimin ekonomik nga turizmi me ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të vendit.