Sa armë ka aktualisht Evropa? Kapacitetet ushtarake të NATO-s evropiane përballë kërcënimit rus

Berlin, 2 qershor 2025 – Teksa tensionet në kufijtë lindorë të Evropës me Rusinë vazhdojnë të rriten, një analizë e përgatitur nga gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung nxjerr në pah realitetin e kapaciteteve ushtarake të vendeve të NATO-s në kontinent. Pavarësisht ambicieve politike, Europa përballet me sfida të mëdha në përgatitjen për një konflikt të mundshëm me Moskën.

Ushtria më e madhe në Evropë: Franca dhe Polonia në krye Franca ka aktualisht forcat më të mëdha të armatosura në BE dhe NATO-n evropiane, me 202.000 ushtarë aktivë. Pas saj qëndron Polonia me po aq trupa aktive, por me 300.000 rezervistë dhe objektivin për të arritur në 300.000 trupa aktive deri në vitin 2027. Gjermania ka rreth 182.000 trupa aktive dhe 62.000 rezervistë, ndërsa ambiciet e qeverisë Merz janë që ky numër të arrijë në 460.000 gjithsej deri në vitin 2031.

Italia ka 170.000 ushtarë aktivë, Mbretëria e Bashkuar 141.000, Greqia 132.000 dhe Spanja 122.000.

Kapacitetet tokësore: Greqia surprizon me më shumë tanke se Gjermania Në aspektin e blinduar, Greqia ka arsenalin më të madh të tankeve në Evropë (përjashtuar Turqinë), me mbi 1.300 tanke në dispozicion, përfshirë modele të avancuara Leopard 2. Polonia ndjek me 662 tanke, e ndjekur nga Gjermania me 300 Leopard 2, Spanja me 274, Britania me 213, Franca me 200 Leclerc, Finlanda me 200 Leopard dhe Italia me rreth 150 tanke Ariete.

Mbrojtja ajrore: Franca dhe Greqia në avantazh Forcat Ajrore Franceze janë më të fuqishmet në Evropë me 240 avionë luftarakë dhe 60 të tjerë në Marinë. Greqia vjen pas me 230 avionë, përfshirë Rafale dhe F-16. Gjermania ka 266 avionë, përfshirë 138 Eurofighter dhe 93 Tornado, ndërsa pritet të shtojë edhe F-35. Italia ka 92 Eurofighter dhe 26 F-35, ndërsa Mbretëria e Bashkuar mbetet në pozitë të katërt.

Mbrojtja detare: Franca dhe Italia në pozicion dominues Në aspektin detar, Franca mban pozitat udhëheqëse me një flotë të avancuar, e ndjekur nga Italia, Britania e Madhe dhe Greqia. Këto vende zotërojnë anije të fuqishme dhe në disa raste edhe nëndetëse bërthamore, që luajnë rol strategjik në mbrojtjen e kontinentit.

Konkluzioni Evropa zotëron një numër të konsiderueshëm ushtarësh dhe pajisjesh, por përballë një superfuqie si Rusia, sfida qëndron jo vetëm në numra, por në koordinim, teknologji dhe gatishmëri të menjëhershme. Ndërkohë që ambiciet politike për një forcim të mbrojtjes janë të qarta, zbatimi i tyre kërkon investime masive dhe kohë.