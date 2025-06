Aksidenti me vdekje i turistit që humbi jetën me Jet Ski, arrestohet operatori turistik (EMRI)

DURRËS- Një turist që po lundronte me Jet Ski ka humbur jetën ditën e djeshme pranë Shkëmbit të Kavajës. Bëhet me dije se lidhur me ngjarjen është arrestuar Luis Xhumari, operator turistik, dhe akuzohet për veprën penale “Shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë”.

Sipas policisë, turisti 34-vjeç nuk kishte leje drejtimi për mjetin lundrues, ndërkohë që operatori turistik që ia kishte dhënë me qira pavarësisht këtij fakti. Gjithashtu raportohet se nuk i ka pajisur me veshjet e sigurisë personat që kanë marrë mjetin lundrues.

Bashkë me viktimën, në mjetin lundrues ka qenë dhe shtetasja me inicialet V. B., 31 vjeçe, banuese në Angli, e cila ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe është shtruar menjëherë në spital pas ngjarjes. Ndërkohë pritet të kryhet ekspertiza për shkakun e vdekjes së turistit, por paraprakisht dyshohet se 34-vjeçari ndërroi jetë pasi u mbyt.